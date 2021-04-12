Решения SUSE с открытым кодом станут доступны в маркетплейсе Yandex.Cloud

В маркетплейсе Yandex.Cloud станут доступны продукты поставщика программных решений на базе открытого программного кода SUSE. Речь идет о редакциях операционных систем SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 и SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 for SAP. Это сделает решения SUSE более доступными расширенному кругу компаний-заказчиков. Доступ к ним в Маркетплейсе можно будет получить на основе почасовой оплаты (Pay-as-you Go).

SUSE - крупнейший независимый Open Source-вендор на рынке в своей категории. Решения компании применяются в широком спектре отраслей, включая аэрокосмическую, автомобильную и фармацевтическую промышленность, телекоммуникационную сферу, финансовый сектор, розничную торговлю и производство. Особенно востребованы продукты SUSE среди заказчиков из числа игроков крупного бизнеса.

Объем бизнеса российского подразделения SUSE растет в среднем на 25-30% в год, и компания планирует и далее наращивать эти показатели за счет активного использования облачных платформ для развития своих продуктов.

Владимир Главчев, управляющий директор SUSE в России и СНГ, отметил: «SUSE уже давно и довольно активно развивает свои продукты на публичных облачных платформах. Yandex.Cloud станет нашим крупнейшим облачным партнером на российском рынке. Благодаря облачной витрине Yandex.Cloud, продуктами SUSE смогут воспользоваться и те компании, которых останавливали сложности настройки и управления инфраструктурой на базе продуктов SUSE, а также отсутствие глубокой внутренней компетенции».

В маркетплейсе Yandex.Cloud в настоящее время представлено более 100 продуктов для разработки и анализа данных, обеспечения безопасности, создания бизнес-приложений и других задач от двух десятков вендоров. Пользователям доступны несколько моделей оплаты, включая ежемесячную подписку, почасовую оплату (Pay-as-you Go) и BYOL (использование приобретенной у третьих сторон лицензии на ПО на инфраструктуре Yandex.Cloud, при котором тарифицируется только пользование ресурсами облачной платформы).