Спецпроекты

Искусственный интеллект в видеонаблюдении будет представлен на Securika 2021

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Dahua Technology выступает генеральным спонсором 26 международной выставки Securika Moscow. Это крупнейшее событие российского рынка безопасности, которое пройдет с 13 по 16 апреля 2021 года в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве. Компания Dahua Technology подготовила несколько тематических экспозиций, демонстрирующих новые продукты и решения, появившиеся на рынке за время карантина.

Флагманские видеокамеры WizMind, в которых реализованы новейшие разработки Dahua, такие как двухспектральное изображение, технология ультравысокой чувствительности Polar Light и передача видео 4K через мобильные сети 5G, собраны в разделе Smart Sensing. Специальная экспозиция будет посвящена панорамным мультиматричным видеокамерам, которые используются для наблюдения за обширными территориями. Передовые видеокамеры серий WizMind и WizSense с искусственным интеллектом и алгоритмами глубокого обучения также будут представлены собственными стендами. Отдельно будут демонстрироваться и IP- и HDCVI-видеокамеры с технологией Full-Color, которая позволяет получать цветное изображение в темноте. В их числе будут и модели TiOC, которые дополнительно оснащены световой и звуковой сигнализацией.

Эволюция фирменной технологии передачи аналогового видео высокого разрешения по коаксиальному кабелю будет предоставлена последней версией HDCVI. Видеокамеры HDCVI 6.0 с высоким разрешением 8 Мп и 5 Мп при 25 к/с и с соотношением сторон 16:9 обеспечивают реалистичное детализированное изображение без геометрических искажений и умеют передавать цифровой звук студийного качества.

Передовые тепловизионные разработки Dahua в области охраны периметра, промышленного термографического контроля, а также контроля температуры тела, что особенно актуально в условиях продолжающейся коронавирусной эпидемии. В них используются двухспектральная технология, сочетающая тепловизионное изображение и изображение видимого спектра, функции искусственного интеллекта, такие как обнаружение пламени, курения и звонков по мобильному телефону.

Собственные экспозиции будут у дисплейной продукции, оборудования для видеоконференций и сетевого оборудования. Последнее включает в себя настольные, промышленные, защищенные и гигабитные коммутаторы, оптимизированные для систем видеонаблюдения и поддерживающие подачу питания PoE. Кроме того, сетевая линейка дополнена беспроводным оборудованием (базовые станции и Wi-Fi-мосты), обеспечивающее передачу на большие расстояния.

Отдельно будут представлены готовые интеллектуальные решения для проектов Безопасный город, жилых комплексов, парковок, городских систем безопасности, транспорта, систем досмотра, торговли, банков, логистики, энергетики. Можно ознакомиться и с широким спектром решений для малого и среднего бизнеса.

На стенде также будут представлены наши технологические партнеры DSSL, Ivideon, «Ростелеком», Insentry, которые продемонстрируют возможности и преимущества интеграции с Dahua.

Деловая программа Dahua Technology. Помимо обширной и разнообразной экспозиции продуктов и решений компания Dahua Technology дополнила свою выставочную программу рядом мероприятий, среди которых выступления ведущих специалистов компании, соревнования по скоростному монтажу и розыгрыш призов.

13 апреля, 12:30-14:30, павильон 2, зал 8. Форум «Будущее Безопасности», дискуссионная сессия «Видеонаблюдение: основные драйверы развития рынка». Роман Горпинченко, руководитель по проектным продажам Dahua Technology Rus.

14 апреля, 11:00-11:20, стенд D5073. Стенд компании «Амиком». Презентация «Искусственный интеллект WizSense/WizMind». Иван Ульянов, руководитель отдела по предпродажной поддержке Dahua Technology Rus.

14 и 15 апреля, начало в 12:00, стенд D1507. Стенд компании Torus (официальный дистрибьютор Dahua, EZ-IP, IMOU). Скоростной монтаж систем видеонаблюдения Dahua Technology. Живая демонстрация скоростного монтажа, простой установки и настройки системы видеонаблюдения на базе оборудования Dahua. Чтобы выиграть ценный сувенир, нужно всего лишь проявить мастерство и превзойти результат инженера Dahua.

15 апреля, 11:00-13:00, павильон 2, зал 8. Кейс-сессия «Интеллектуальное видеонаблюдение: успешные кейсы решения различных задач». Разбор кейсов применения технологий видеонаблюдения для решения стандартных и атипичных задач. Видеоаналитика в промышленной безопасности и охране труда, событийно-ориентированная аналитика, решения для восстановления рабочих процессов. Сергей Титов, руководитель отдела по предпродажной поддержке Dahua Technology Rus.

13-15 апреля, начало в 16:00, стенд D5095, компания Dahua Technology RUS. Розыгрыш призов среди всех участников, установивших мобильное приложение DH Partner. Это приложение, разработанное специально для клиентов Dahua Technology. Пользователям данного приложения доступны все продукты и решения, которые предлагает Dahua Technology. Удобная навигация в приложении позволяет быстро находить нужную информацию. Авторизованные пользователи могут сканировать продукцию получать баллы и обменивать их на подарки. Бонусная программа возможность накапливать баллы при считывании штрих-кода с коробки продукции Dahua, EZ-IP и IMOU.

Место проведения. МВЦ Крокус Экспо, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 16, 18, 20, метро Мякинино. Зарегистрироваться на выставку можно по ссылке, промокод для бесплатного посещения: sec21eDUAH.

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