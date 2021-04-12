Спецпроекты

FESCO и NtechLab внедрят компьютерное зрение в порту Владивостока

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Транспортная группа FESCO и NtechLab, технологический партнёр госкорпорации Ростех, договорились об использовании цифровых технологий на объектах группы. Соответствующее соглашение о намерениях стороны подписали в рамках форума «ТрансРоссия».

Среди направлений, по которым планируется наладить взаимодействие – цифровизация процессов на объектах группы с использованием широкого спектра аналитик компьютерного зрения. FESCO и NtechLab планируют в качестве пилотного проекта развернуть во «Владивостокском морском торговом порту» (ВМТП, входит в FESCO) различные типы интеллектуальной видеоаналитики: идентификация номеров машин, видеоконтроль захода судов, видеоподсчёт контейнеров и другое.

«Развитие цифровых сервисов и информационных систем¬ – ключевой элемент улучшения бизнес-процессов в Группе. Мы рассчитываем, что сотрудничество с NtechLab позволит нам эти процессы усовершенствовать. Пилотной площадкой для разворачивания системы интеллектуальной видеоаналитики станет ВМТП, но в перспективе эти технологии могут быть распространены и на другие терминалы Группы», – сказал председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов.

«Мы планируем реализовать по сути первый в России проект по использованию разноформатных интеллектуальных аналитик на крупном логистическом объекте. С помощью нейросетей можно следить как за соблюдением мер безопасности, так и за корректностью выполнения технических процессов. Технологии позволят упростить и ускорить процессы контроля на объектах FESCO, а также сделать работу на них более комфортной», – отметил генеральный директор NtechLab Андрей Теленков.

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