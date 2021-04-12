«1С:Предприятие» внедрено в подразделениях «Вэлбор интегрити сервис» в России и Казахстане

Автоматизируя свою деятельность с помощью облачных решений на платформе «1С:Предприятие», компания «ВИС» смогла открыть 16 региональных офисов в России и Казахстане. Система «1С:ERP» помогла организовать эффективное управление производством, оказанием услуг по инспекции, ремонту и предоставлению в аренду оборудования для нефтяных, газовых и геотермальных скважин. Обеспечено бесперебойное снабжение производства материалами и комплектующими. Точно и быстро рассчитывается себестоимость продукции и выполненных работ. Бесшовная интеграция «1С:ERP» с системой «1С:Документооборот» позволила наладить оперативное согласование документов, условий коммерческих сделок и расходов представительств. Руководство в реальном времени контролирует показатели деятельности подразделений, находящихся в разных городах и странах.

Американская компания «Вэлбор интегрити сервис» (ВИС) – это клиентоориентированная платформа, предоставляющая полный набор продуктов и услуг, направленных на увеличение жизненного цикла нефтяных, газовых и геотермальных скважин. Как независимая компания с вертикально-интегрированной структурой, ВИС сосредоточена на предоставлении качественной продукции, поставляемой через сеть филиалов. Благодаря уникальному положению в энергетической секторе ВИС обслуживает потребности энергетических и сервисных компаний, а также локальных партнеров. Работая в более чем 30 странах, имея более 45 филиалов, ВИС ориентирована на своих клиентов и использует интегрированные ресурсы, которые включают около 1000 сотрудников, охватывая 49 национальностей по всему миру.

Чтобы удовлетворить как эксплуатационные, так и системные требования в регионе России и Азии (RCA), а также в США были выбраны облачные системы «1C:ERP Управление предприятием» и «1C:Документооборот», а также «1C:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом» для России и Казахстана.

Проектом руководил головной офис ВИС в США (Хьюстон, штат Техас). Генеральным подрядчиком стала ИТ-компания Инвасистемс (Хьюстон, штат Техас). Субподрядчиком по внедрению решений 1С была выбрана компания Анасофт (Дубай, ОАЭ).

Внедрение выполнялось одновременно с запуском бизнеса в регионах, что позволило скорректировать план проекта под потребности создающихся предприятий. Часть проекта реализовали в условиях пандемии, для этого была организована полностью удаленная работа всех участников международной проектной команды, которая включала представителей США, ОАЭ, России и Казахстана.

В ходе проекта в кратчайшие сроки – за 2 недели – система 1С:ERP была адаптирована для многостранового учета, добавлена возможность создавать отчеты в трех валютах (рублях, долларах и тенге), выполнена бесшовная интеграция со всеми задействованными в проекте решениями. В итоге за три месяца интегрированная система на базе "1С:Предприятия" была развернута в российских подразделениях компании, и за 2 недели – в представительствах ВИС в Казахстане. Все информационные базы размещены в публичном облаке российского провайдера для соблюдения требований российского законодательства о хранении персональных данных. ТОП-менеджерам штаб-квартиры ВИС в Хьюстоне предоставлен доступ к системе с интерфейсом на английском языке.

Всего было автоматизировано 150 рабочих мест, распределенных по 16 локациям в 2 странах.

Ключевые итоги проекта. Автоматизировано управление производством. Заказы на производство разделены в системе на два типа: заказы на изготовление труб и комплектующих и заказы на выполнение работ (например, инспекция, ремонт, нарезка труб). При получении заказа менеджер может оперативно рассчитать его плановую себестоимость. На основании полученных заказов формируются производственные планы – отдельно для каждого типа заказов. После выполнения работ в системе автоматически заполняются закрывающие документы для клиента, выполняется расчет фактической себестоимости. По данным расчета можно оценить, в результате каких именно затрат сформировалась себестоимость продукции. Это позволяет предприятию оценивать рентабельность выпуска изделий и, основываясь на этих данных, правильно выбирать стратегию производства. Бесшовная интеграция 1С:ERP и «1C:Документооборота» позволила организовать оперативное согласование документов, коммерческих условий сделок, расходов. Все согласования выполняются в 1С:ERP, без переключения в «1С:Документооборот». В системе настроены маршруты согласования, которые зависят от направлений деятельности, сумм и типов расходов. Единовременно в согласовании участвуют до 10 сотрудников удаленных подразделений, при этом удается избежать задержек и "зависания" документов у отдельных специалистов. Инициатор может в реальном времени отслеживать состояние документа, а при возникновении замечаний у согласующих лиц, быстро внести изменения.

Организовано оперативное централизованное управление закупками. Сотрудники региональных представительств оформляют в системе запросы на закупку и отправляют их на согласование своему руководству. После согласования запросы передаются в отдел закупок в центральном офисе. Отдел закупок центрального офиса обрабатывает запросы и составляет заказы поставщикам. На основании заказов поставщикам система автоматически формирует документы поступления. В компании запрещено что-либо приобретать вне данной цепочки. Такая система управления закупками обеспечивает надежный контроль за расходами и позволяет избегать необоснованных трат.

Автоматизировано управление дебиторской и кредиторской задолженностями. Каждое подразделение формирует в системе свой платежный календарь и финансовый план, а центральный офис аккумулирует эти планы в единый план по компании. Это помогает руководству оперативно контролировать финансовую ситуацию в филиалах, выявлять отклонения и устранять причины их возникновения.

Кроме того, обеспечено оперативное ведение регламентированного учета, предоставление отчетности в контролирующие органы и расчет зарплаты для 400 сотрудников представительств в соответствии с требованиями российского и казахстанского законодательства.