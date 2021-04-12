Спецпроекты

«1С:Предприятие» внедрено в подразделениях «Вэлбор интегрити сервис» в России и Казахстане

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Автоматизируя свою деятельность с помощью облачных решений на платформе «1С:Предприятие», компания «ВИС» смогла открыть 16 региональных офисов в России и Казахстане. Система «1С:ERP» помогла организовать эффективное управление производством, оказанием услуг по инспекции, ремонту и предоставлению в аренду оборудования для нефтяных, газовых и геотермальных скважин. Обеспечено бесперебойное снабжение производства материалами и комплектующими. Точно и быстро рассчитывается себестоимость продукции и выполненных работ. Бесшовная интеграция «1С:ERP» с системой «1С:Документооборот» позволила наладить оперативное согласование документов, условий коммерческих сделок и расходов представительств. Руководство в реальном времени контролирует показатели деятельности подразделений, находящихся в разных городах и странах.

Американская компания «Вэлбор интегрити сервис» (ВИС) – это клиентоориентированная платформа, предоставляющая полный набор продуктов и услуг, направленных на увеличение жизненного цикла нефтяных, газовых и геотермальных скважин. Как независимая компания с вертикально-интегрированной структурой, ВИС сосредоточена на предоставлении качественной продукции, поставляемой через сеть филиалов. Благодаря уникальному положению в энергетической секторе ВИС обслуживает потребности энергетических и сервисных компаний, а также локальных партнеров. Работая в более чем 30 странах, имея более 45 филиалов, ВИС ориентирована на своих клиентов и использует интегрированные ресурсы, которые включают около 1000 сотрудников, охватывая 49 национальностей по всему миру.

Чтобы удовлетворить как эксплуатационные, так и системные требования в регионе России и Азии (RCA), а также в США были выбраны облачные системы «1C:ERP Управление предприятием» и «1C:Документооборот», а также «1C:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом» для России и Казахстана.

Проектом руководил головной офис ВИС в США (Хьюстон, штат Техас). Генеральным подрядчиком стала ИТ-компания Инвасистемс (Хьюстон, штат Техас). Субподрядчиком по внедрению решений 1С была выбрана компания Анасофт (Дубай, ОАЭ).

Внедрение выполнялось одновременно с запуском бизнеса в регионах, что позволило скорректировать план проекта под потребности создающихся предприятий. Часть проекта реализовали в условиях пандемии, для этого была организована полностью удаленная работа всех участников международной проектной команды, которая включала представителей США, ОАЭ, России и Казахстана.

В ходе проекта в кратчайшие сроки – за 2 недели – система 1С:ERP была адаптирована для многостранового учета, добавлена возможность создавать отчеты в трех валютах (рублях, долларах и тенге), выполнена бесшовная интеграция со всеми задействованными в проекте решениями. В итоге за три месяца интегрированная система на базе "1С:Предприятия" была развернута в российских подразделениях компании, и за 2 недели – в представительствах ВИС в Казахстане. Все информационные базы размещены в публичном облаке российского провайдера для соблюдения требований российского законодательства о хранении персональных данных. ТОП-менеджерам штаб-квартиры ВИС в Хьюстоне предоставлен доступ к системе с интерфейсом на английском языке.

Всего было автоматизировано 150 рабочих мест, распределенных по 16 локациям в 2 странах.

Ключевые итоги проекта. Автоматизировано управление производством. Заказы на производство разделены в системе на два типа: заказы на изготовление труб и комплектующих и заказы на выполнение работ (например, инспекция, ремонт, нарезка труб). При получении заказа менеджер может оперативно рассчитать его плановую себестоимость. На основании полученных заказов формируются производственные планы – отдельно для каждого типа заказов. После выполнения работ в системе автоматически заполняются закрывающие документы для клиента, выполняется расчет фактической себестоимости. По данным расчета можно оценить, в результате каких именно затрат сформировалась себестоимость продукции. Это позволяет предприятию оценивать рентабельность выпуска изделий и, основываясь на этих данных, правильно выбирать стратегию производства. Бесшовная интеграция 1С:ERP и «1C:Документооборота» позволила организовать оперативное согласование документов, коммерческих условий сделок, расходов. Все согласования выполняются в 1С:ERP, без переключения в «1С:Документооборот». В системе настроены маршруты согласования, которые зависят от направлений деятельности, сумм и типов расходов. Единовременно в согласовании участвуют до 10 сотрудников удаленных подразделений, при этом удается избежать задержек и "зависания" документов у отдельных специалистов. Инициатор может в реальном времени отслеживать состояние документа, а при возникновении замечаний у согласующих лиц, быстро внести изменения.

Организовано оперативное централизованное управление закупками. Сотрудники региональных представительств оформляют в системе запросы на закупку и отправляют их на согласование своему руководству. После согласования запросы передаются в отдел закупок в центральном офисе. Отдел закупок центрального офиса обрабатывает запросы и составляет заказы поставщикам. На основании заказов поставщикам система автоматически формирует документы поступления. В компании запрещено что-либо приобретать вне данной цепочки. Такая система управления закупками обеспечивает надежный контроль за расходами и позволяет избегать необоснованных трат.

Автоматизировано управление дебиторской и кредиторской задолженностями. Каждое подразделение формирует в системе свой платежный календарь и финансовый план, а центральный офис аккумулирует эти планы в единый план по компании. Это помогает руководству оперативно контролировать финансовую ситуацию в филиалах, выявлять отклонения и устранять причины их возникновения.

Кроме того, обеспечено оперативное ведение регламентированного учета, предоставление отчетности в контролирующие органы и расчет зарплаты для 400 сотрудников представительств в соответствии с требованиями российского и казахстанского законодательства.

Другие материалы рубрики

Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля

Крупнейшая ИТ-компания России вложит 20 миллиардов в производство собственных ПК

Российский суперпроцессор для майнинга разогнали до 2 ГГц. Он превосходит новейший чип Nvidia

Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации

Создатели легендарных российских вертолетов получили 500 миллионов на цифровизацию

Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие газонокосилки 2021 года: выбор ZOOM

Какой гриль купить для дачи: газовый, электрический или угольный

Техноблог

7 секретов поиска скрытых камер

Лучшие машинки для стрижки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий