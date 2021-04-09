Компания EZVIZ представит свои лучшие продукты на выставке Securika Moscow 2021

Компания EZVIZ представит свои лучшие продукты на выставке Securika Moscow 2021. Ознакомиться с новейшими разработками компании EZVIZ можно будет на стенде D5113 в МВЦ «Крокус Экспо» в павильоне №2 зала №8.

Securika Moscow 2021 станет первым офлайн-мероприятием, на котором компания EZVIZ представит свои самые современные и высокотехнологичные продукты. Являясь одним из лидеров в области интеллектуальных видеотехнологий и облачных сервисов, EZVIZ успешно создает комфортные условия жизни для своих клиентов, активно применяет технологии искусственного интеллекта во многих своих продуктах: предлагает интеллектуальные камеры видеонаблюдения, инновационную облачную платформу видеонаблюдения, устройства сигнализации с интеллектуальным функционалом и другие устройства системы «умный дом».

Securika Moscow 2021 - крупнейшая международная выставка средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты. Это офлайн-платформа для обмена опытом среди лидеров мнений и специалистов отрасли. Мероприятие заинтересует профессионалов сферы IT, видеонаблюдения и других охранных систем, представителей проектных и монтажных организаций, заказчиков наиболее совершенных и современных систем безопасности, всевозможных телекоммуникационных систем, а также ИБ, ИТ-инфраструктуры. Общее количество участников составляет 396 российских и международных компаний, а ожидаемое число посетителей представительного форума - около 22 тыс. человек.

Высокотехнологичные продукты от EZVIZ легко применимы в домашних условиях и незаменимы на работе. Компания представит на выставке Securika Moscow 2021 широкий выбор продукции для умного дома и дистанционного видеонаблюдения. К основным конкурентным преимуществам EZVIZ относятся: строгое соблюдение стандартов качества, инновационный комплекс интеллектуального видеонаблюдения, наличие собственной облачной платформы EZVIZ Cloud, а также самая широкая линейка продуктов и технологий для обеспечения безопасности дома и бизнеса.

Системы видеонаблюдения и умного контроля за домом как никогда актуальны в наше время в России и популярность систем «умной» охраны постоянно возрастает. Так, начиная с 2019 года, рост продаж систем видеонаблюдения в России вырос на 19% и достиг отметки в 76 млрд. рублей, а наша страна вошла в тройку крупнейших мировых держав по проценту продаж камер видеонаблюдения.

Какие продукты представит EZVIZ на выставке Securika Moscow 2021?

EZVIZ C3X - Первая в мире камера видеонаблюдения с двумя объективами, победитель премии Big Innovation Awards 2021.

EZVIZ C6W - Новинка от компании EZVIZ, обладающая функцией интеллектуального слежения и инновационной разработкой – сенсором True-WDR (аппаратный широкий динамический диапазон).

EZVIZ BC1 - Беспроводная камера видеонаблюдения EZVIZ BC1, идущая в комплекте с перезаряжаемой батареей емкостью 12 900 мАч, может работать без подзарядки до одного года при одном полном заряде батареи.

EZVIZ C8C - Камера наружного видеонаблюдения с радиусом обзором 360 градусов, оснащена технологией искусственного интеллекта для поиска и распознавания движущихся объектов.

C3W Pro - Уличная камера с тремя режимами ночной съемки. Цветное и четкое изображение достигается благодаря 2 прожекторам и 4 профессиональным оптическим линзам, встроенных в камеру.

EZVIZ — это забота о безопасности и обеспечение разумного образа жизни с учетом самых передовых технологий. Поэтому компания представит все самые актуальные на сегодняшний день разработки, начиная от внешних и внутренних камер видеонаблюдения и заканчивая самыми интересными решениями для умного дома: это умные розетки, светодиодные лампы с поддержкой Wi-Fi, ультрафиолетовый очиститель воздуха с четырехступенчатой системой фильтрации и многие другие эксклюзивные продукты.

Встретимся у стенда D5113!

Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон № 2, Зал №8

13–16 апреля 2021 г.

За дополнительной информацией вы можете обращаться к PR-менеджеру Малковой Виолетте

violetta.m@redline-pr.ru

+7(921)543-48-87

www.redline-pr.ru