«Инфосистемы джет» удовлетворит спрос на цифровые решения для охраны труда, промбезопасности и экологии

В 2021 году вступило в силу 38 новых правил по охране труда (ПОТ), а также был разработан законопроект об обязательном прогнозировании несчастных случаев на производстве. Для соблюдения всех требований и автоматизации процессов ОТПБЭ промышленным компаниям необходимы современные цифровые инструменты.

Специалисты Центра инноваций «Инфосистемы джет» разработали комплекс цифровых решений для охраны труда, промышленной безопасности и экологии. Комплекс Jet HSE повышает эффективность процессов ОТПБЭ благодаря их автоматизации, а также автоматизированному сбору и контролю нарушений ОТПБЭ.

В состав решения входят 10 подсистем. За автоматизацию процессов ОТПБЭ отвечает учетная система, которая состоит из 22 модулей, включая модули управления рисками, электронных нарядов-допусков, обучения, инструктажей, СОУТ (специальной оценки условий труда), управления подрядчиками и т.д. В Jet HSE также входят ситуационный центр ОТПБЭ, интеграционная IIoT-платформа, подсистемы носимых устройств, интеллектуального видеонаблюдения, электронных медосмотров, виртуальной и дополненной реальности, системы контроля и учета контактов сотрудников.

Внедрение Jet HSE позволяет снизить риски нарушений и происшествий ОТПБЭ до 50%, а также сократить издержки предприятий, связанные с согласованием и выдачей нарядов допусков (за счет перехода на полностью электронный процесс согласования) и издержки, связанные с подготовкой отчетности для надзорных органов.

«В нашем комплексе собраны решения, которые востребованы рынком и сбалансированы с точки зрения инновационности и реальной пользы для заказчиков. Передовые предприятия России уже частично внедрили или тестируют подобные инструменты. Мы видим существенный спрос на эти технологии со стороны служб ПБОТЭ и служб цифровизации промышленных предприятий», — говорит Алексей Сечкин, директор Центра инноваций «Инфосистемы джет».