Спецпроекты

Konica Minolta представила производственную версию сервиса для удалённой поддержки AIRe Link

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Konica Minolta завершила пилотное тестирование облачного сервиса AIRe Link и выпустила его производственную версию. Инструмент помогает заказчикам самостоятельно выявлять и решать проблемы со своим печатным оборудованием при поддержке инженеров Konica Minolta — и как следствие, экономить сотни тысяч рублей в год на каждого пользователя.

С помощью решения AIRe Link заказчики компании могут самостоятельно устранять неисправности, которые возникают с их печатными устройствами. Технические специалисты Konica Minolta дистанционно осматривают МФУ с помощью смартфона или планшета и дают свои экспертные рекомендации. Они могут дополняться интерактивными рисунками или указателями. При этом клиенту не нужно устанавливать приложение или создавать учётную запись — достаточно просто перейти по ссылке с приглашением.

Пилотное тестирование сервиса продлилось год: открытая бета-версия была представлена в Европе в прошлом марте, в начале пандемии. Именно тогда Konica Minolta обратила особое внимание на удалённое обслуживание своих заказчиков — компания продолжает активно совершенствовать его и сейчас.

Konica Minolta представила новую концепцию обслуживания «Сервис по умолчанию», в рамках которой вопросы клиентов решаются намного оперативнее, чем раньше. И сервис AIRe Link стал одним из её ключевых компонентов.

«Пандемия поставила под сомнение само существование поддержки заказчиков в личном порядке. Поэтому мы спросили себя, как обеспечить неизменно высокое качество обслуживания без поездок к клиентам — чтобы не подвергать опасности здоровье сотрудников обеих сторон? Так мы и разработали новую концепцию обслуживания, которая не только позволила быстрее решать проблемы, но и делать это экологичнее — с меньшим количеством выбросов СО2. И новый инструмент AIRe Link прекрасно её дополнил», — отмечает Андре Зиманн, руководитель отдела обслуживания и поддержки Konica Minolta Business Solutions Europe.

За год применения AIRe Link количество поездок инженеров Konica Minolta к своим заказчикам сократилось более чем на 3800 — это эквивалентно 190 тысяч км служебных поездок. Благодаря этому компания смогла избежать 26,7 тонн выбросов СО2. А в течение пяти лет этот показатель может достичь 168 тысяч тонн.

Konica Minolta уже развернула решение для сервисных групп в 26 из 30 своих сервисных подразделений по всей Европе, включая Россию. Так компания стремится повысить удовлетворённость клиентов, повысить эффективность отделов сервисного обслуживания и поддержки, а также обеспечить защиту здоровья как представителей заказчиков, так и собственных технических специалистов.

AIRe Link подходит не только для мониторинга и ремонта печатных устройств. Решение может применяться и во многих других отраслях — например, в промышленности.

Сейчас сервис доступен в двух версиях: бесплатной базовой и профессиональной. По итогам бета-тестирования клиенты компании отмечали, что инструмент помог им снизить затраты до 10 тысяч евро на пользователя в год.

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