Интеллектуальные сервисы Directum Ario теперь в облаке

Полнофункциональные AI-сервисы для обработки данных Directum Ario стали доступны в облачной поставке. SaaS-модель снижает порог подключения для клиентов, а варианты подписки на дополнительные пакеты по 5, 10, 15, 20 и 25 тысяч документов в месяц позволяют гибко масштабировать мощности под потребности компании.

Возможности интеллектуальных сервисов в облаке предусматривают классификацию и извлечение фактов для 6 видов документов (входящие письма, акты выполненных работ, счета на оплату, счета-фактуры, универсальные передаточные документы, товарные накладные) в стандартной поставке с опцией дополнительного обучения Directum Ario на других типах документов.

Облачные стенды Ario гарантируют быстродействие сервисов; совместимы с Directum RX (с версии 3.6) и поддерживают работу с другими корпоративными системами через API; разграничивают пользовательские данные с помощью уникальных для каждого клиента реквизитов.

Первая версия Directum Ario вышла еще в 2018 году, за это время количество сервисов увеличилось в 3 раза: появились новые функции, расширилась область применения. Одновременно возросли требования к ПО заказчиков. Облачный вариант поставки предлагает более гибкую загрузку серверных ресурсов, а также призван снизить для клиентов порог подключения.

При необходимости масштабировать мощности сервисов под потребности компании клиенты могут приобрести дополнительные пакеты на 5, 10, 15, 20 или 25 тыс. документов в месяц.

«Выбор между cloud- и on-premise- поставками ПО – это всегда компромисс между безопасностью корпоративных данных в защищенном периметре внутренней сети, сокращением издержек на обслуживание оборудования и скоростью разворачивания, обновления и подключения к новым информационным системам. С ростом безопасности каналов связи и надежности дата-центров, которая уже превышает надежность локальных серверных ресурсов, все больше клиентов выбирают размещение ПО в облаке. Этот вариант — более гибкий с точки зрения затрат на проекты внедрения, так как предполагает не разовую покупку лицензий на ПО, а подписку по мере необходимости. Стоимость обслуживания, сопровождения серверов и обновления на новые версии уже включается в подписку», - сказал Виталий Астраханцев, евангелист AI-направления Directum.