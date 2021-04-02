«Битрикс24» будет доставлять заказы своих клиентов с помощью «Доставки Яндекс Go»

«Битрикс24» объявил о запуске интеграции с сервисом «Доставка Яндекс Go». Сотни тысяч водителей и курьеров, сотрудничающих с «Яндекс Go», помогут пользователям «Битрикс24» доставлять заказы покупателям в кратчайшие сроки.

Теперь менеджеру не нужно никуда переходить из CRM для оформления доставки. После получения оплаты за товар он прямо в «Битрикс24» может выбрать нужный тариф, указать конечный адрес и контактный телефон покупателя. В настройках можно также указать необходимое количество грузчиков. Или, к примеру, добавить термосумку.

«Доставка Яндекс Go» автоматически отправит пешего или авто курьера, который заберет товар и отвезет его в указанное место.

Алгоритм рассчитает стоимость отправления. Продавец может изменить сумму, которую заплатит клиент или взять на себя все расходы по доставке.

Весь маршрут доставки менеджер может отслеживать прямо в интерфейсе CRM. Там же можно поддерживать связь с курьером.

Новая услуга доступна в России и Казахстане для всех клиентов облачной и коробочной версии «Битрикс24».

Сергей Кулешов, заместитель генерального директора «Битрикс24», сказал: «Скорость логистики онлайн-покупок — один из решающих факторов для покупателя. Все хотят получить свои товары как можно скорее. «Яндекс Go» помогает нашим клиентам делать тысячи экспресс-отправок каждый день.

Менеджерам не нужно использовать дополнительное ПО. Коммуникации с клиентами, приём оплаты и логистика происходят сразу в CRM. Это удобный и простой сценарий работы для всех, кто использует наш сервис».

Евгений Синельников, руководитель b2b-направления сервиса «Доставка Яндекс Go», отметил: «Мы считаем, что у всех компаний, которым нужна логистика, должны быть одинаковые возможности ее организовать. Поэтому мы интегрируемся в площадки, удобные для большинства представителей среднего и малого бизнеса. Так мы дополнительно упрощаем процесс запуска доставки для любой ритейл-компании».