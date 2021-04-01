Спецпроекты

«Корус консалтинг» предложит своим клиентам платформу клиентских данных Mindbox

Интеграция Бизнес-приложения Ритейл Розница

ГК «Корус консалтинг» и Mindbox заключили партнерское соглашение, в рамках которого клиентам ИТ-компании будет доступен флагманский продукт российского разработчика – платформа клиентских данных (Customer Data Platform, CDP). С ее помощью ритейлеры смогут собирать информацию о покупателях в единый профиль и выстраивать с ними сквозную коммуникацию по всем доступным каналам.

Mindbox c 2006 г. разрабатывает и внедряет решения для автоматизации розничного маркетинга. Среди клиентов компании – более 400 российских и международных организаций из FMCG, розничной торговли и e-commerce («Перекресток. Впрок», СТД «Петрович», «Додо пицца», Benetton, Burger King, «Ригла» и другие). В линейке Mindbox решения для маркетинговых кампаний через разные каналы: email, SMS, push-уведомления и мессенджеры, персонализацию сайта и программы лояльности.

Платформа клиентских данных собирает и обрабатывает сведения о потребителях, объединяя профили и тем самым не допуская дублирования, – в дальнейшем это позволяет выстраивать с покупателями сквозную коммуникацию. Сервис сегментирует клиентов по шаблонам поведения, истории покупок и другим критериям. СDP помогает создавать сценарии взаимодействия с покупателями с помощью welcome-цепочек, брошенных корзин, реактивации и других маркетинговых инструментов.

«Мы постоянно расширяем наше предложение в области взаимодействия с клиентами, от классического CRM до add-on по очистке данных или бесшовных коннекторов к популярным мессенджерам. Один из важнейших элементов подобных решений – полный профиль заказчика. Его невозможно создать без корректных данных из множества источников, поэтому модуль Customer Data Platform незаменим в каждой CRM-платформе, вне зависимости от ее производителя. Предложение CDP от Mindbox – это логичное и современное расширение функциональности существующих систем для омниканального взаимодействия с клиентами вне зависимости от профиля компании», – сказала Ольга Гурская, директор департамента CRM ГК «Корус консалтинг».

«Наши решения помогают сделать маркетинг эффективным: быстро проверять гипотезы, собирать все данные о взаимодействии с покупателем, рекомендовать клиентам только то, что им нравится, и предлагать индивидуальные бонусы и скидки. Мы гордимся уровнем собственной разработки: высокой скоростью, качеством, способностью обрабатывать большие объемы данных и справляться с любой нагрузкой. И верим в то, что с помощью технологий можно сделать массовую коммуникацию ненавязчивой и полезной, а крупный бизнес – более человечным», – отметил Александр Горник, генеральный директор Mindbox.

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