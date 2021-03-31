Softline внедрила единую коммуникационную систему органов государственной власти Удмуртии на базе Communigate Pro

Softline внедрила единую коммуникационную систему в ИТ-инфраструктуру органов государственной власти Удмуртской Республики на базе платформы унифицированных коммуникаций Communigate Pro. Решение компании Communigate Systems объединило свыше 5 тыс. пользователей всех подведомственных учреждений органов исполнительной власти региона, включая работников социальной сферы и образования. Благодаря реализации проекта были увеличены скорость и результативность исполнения процессов, коммуникация же стала проходить быстрее за счет возможности оперативного реагирования на внутренние и внешние запросы. Таким образом, это позволило существенно оптимизировать расходы на содержание ИТ-инфраструктуры и повысить качество работы учреждений и ведомств.

Ранее государственные служащие региона использовали разрозненные решения для организации работы электронной почты, календарей, планирования и других средств корпоративной коммуникации. Эти решения не всегда были удобны в использовании, а также не могли обеспечить требуемую функциональность, надежность и безотказность, а также единое информационное пространство для взаимодействия. Так возникла потребность в создании единой коммуникационной системы органов государственной власти, призванной решить целый ряд задач. С помощью нового решения нужно было не только организовать работу электронной почты и обмен мгновенными сообщениями, но и обеспечить сотрудников средствами коллективной работы – электронными календарями, общими адресными книгами, списками рассылок. Не менее важным было требование к обеспечению безопасности посредством сохранения служебной информации внутри контролируемого контура информационного обмена.

Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики определило необходимые характеристики системы и объявило о проведении открытых торгов. Решение должно было обеспечивать возможность масштабирования и расширения функциональности без перерыва в работе существующего оборудования, а также быть совместимым с уже имеющимися решениями по защите коммуникационных серверов от вирусов, спама и других угроз безопасности. Кроме того, поставщик решения должен был соответствовать требованиям государственных регуляторов в области политики импортозамещения. В результате по итогам открытых торгов, проведенных в соответствии с требованиями 44-ФЗ, победителем была объявлена компания Softline. Далее, в соответствии с условиями контракта, глобальный провайдер занимался внедрением и настройкой платформы объединенных коммуникаций Communigate Pro для использования ее сотрудниками органов исполнительной власти Удмуртской Республики и подведомственных учреждений.

Платформа предоставляет пользователям полный спектр коммуникационных возможностей, включая электронную почту, ведение календарей, обмен мгновенными сообщениями, шифрование данных, хранение контента, быструю и защищенную передачу файлов со всех типов устройств, в том числе и с мобильных. Коммуникационная платформа Communigate Pro 6.3 включена в Единый реестр отечественного ПО, а также имеет сертификат соответствия ФСТЭК России.

«Сначала в рамках пилотного проекта мы внедрили единую коммуникационную платформу в трех подведомственных учреждениях заказчика. Специалисты Softline в кратчайшие сроки развернули масштабируемое ядро платформы, подключили антивирусное ПО клиента и 1,3 тыс. пользователей организаций. При этом интеграция Communigate Pro с уже используемым заказчиком антивирусным ПО не вызвала никаких проблем – решение отлично интегрируется с различными видами антивирусного софта. Успешной реализации проекта мы обязаны слаженной работе нашей команды, поддержке вендора и тесному взаимодействию с клиентом. В период с 2018-2020 гг. к платформе последовательно были подключены остальные подведомственные организации, в том числе и учреждения социальной сферы и образования. Стоит отметить, что за это время была значительно обновлена архитектура продукта, что позволило заказчику получить дополнительные преимущества при использовании Communigate Pro 6.3. К ним относятся кроссплатформенность решения (включая совместимость и с отечественными ОС), возможность доступа как через веб-интерфейс, так и с помощью клиентских приложений, наличие единой панели управления администратора. В последней версии также реализованы новые форматы хранения данных, дополнены и расширены кластерные протоколы, а также механизмы и технологии шифрования. Таким образом, в рамках политики импортозамещения, реализуемой Правительством России, мы помогли заказчику перестроить процессы, одновременно с этим повысив их скорость и эффективность», – сказал Роман Любар, территориальный директор Softline Урал.

«Мы удовлетворены итогами развертывания платформы унифицированных коммуникаций Communigate Pro для 5 тыс. сотрудников органов исполнительной власти и подведомственных организаций Республики Удмуртия, – сказал руководитель направления корпоративных продаж Communigate Systems Антон Тен. – А поскольку среди особенностей нашего продукта – кластерная архитектура, что позволяет масштабировать решение до сотен тысяч и миллионов конечных пользователей, мы рассчитываем реализовать проекты централизации коммуникаций РОИВов и ФОИВов в других регионах страны».

«Softline развивает «Единую коммуникационную систему государственных органов Удмуртской Республики» с 2018 г. За это время мы успели убедиться в надежности и высокой компетентности нашего партнера. Помимо этого, мы высоко оценили широкий функционал решения, его простую настройку, а также интеграционные возможности для совмещения с нашей ИТ-инфраструктурой. Внедрение единой коммуникационной системы помогло органам государственной власти региона существенно снизить временные затраты на коммуникацию, увеличить скорость реагирования на внешние и внутренние запросы, что в целом повысило эффективность работы Правительства, а также готовность работы в сложных условиях, в том числе в режиме пандемии», – отметил Тимур Меджитов, министр связи и коммуникаций Удмуртской Республики.