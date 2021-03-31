Система SAP EWM заработала в распределительном центре МТС

SAP и МТС завершили внедрение решения для управления складом SAP EWM в новом распределительном центре розничной сети МТС. В ходе проекта создана единая информационная система, через которую ежедневно проходят десятки тысяч единиц товара. Партнером внедрения выступила компания Novardis.

Распределительный центр розницы пополняет запасы всей торговой сети МТС – нескольких тысяч торговых точек по всей России. В активной ассортиментной матрице десятки тысяч позиций: мобильные телефоны, планшеты, аксессуары, SIM-карты, а также все товарно-материальные ценности.

Перед цифровым проектом стояли цели — достичь максимальной производительности и пропускной способности склада, повысить точность комплектации товара и сократить сроки его отгрузки конечным получателям.

Благодаря новой автоматизированной системе управления все процессы работы склада и персонала стали прозрачными и планируемыми. В результате уже удалось добиться снижения трудозатрат при приемке и комплектации заказов, а за счет оптимального размещения товара увеличилась доступная емкость склада. С помощью новой системы можно в реальном времени отслеживать наличие товара для комплектации заказов, контролировать действия работников, а также увеличивать скорость складских операций в целом.

«Розничная сеть МТС — одна из крупнейших в России. От качества работы распределительного центра зависит большинство бизнес-процессов розницы. Поэтому для нас было важно внедрить эффективную систему управления складом, которая бы позволяла оперативно доставлять товар в самые отдаленные офисы продаж. Решение SAP EWM позволило повысить скорость складских операций за счет эффективного распределения заданий между сотрудниками», — отметил Сергей Беляков, генеральный директор розничной сети МТС.

«SAP EWM отвечает всем требованиям складской логистики МТС. Компания получила гибкую платформу для управления складами, на базе которой в будущем могут быть внедрены новые бизнес-инициативы. Система и выстроенные на ней процессы позволяют более гибко и эффективно реагировать на всплески и спады, вызванные конкуренцией, бурным развитием технологий в отрасли розничной торговли и другими внешними факторами», – отметил Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Внедрение системы управления складами на базе SAP EWM позволит МТС достичь полной автоматизации складской работы, а также обеспечит инструментами для управления, планирования и распределения ресурсов крупного складского комплекса. Благодаря нашему наработанному опыту автоматизации складской логистики на базе решений SAP и слаженной работе проектных команд удалось преодолеть многие вызовы, среди них – жесткие требования к срокам, обусловленные сезонностью», – отметил Марк Ройтенберг, заместитель генерального директора компании Novardis.