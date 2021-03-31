Сервис «Всегда.Да» внедрил технологию безопасного распознавания паспортов Smart ID Engine

Сервис рассрочек «Всегда.Да» внедрил систему распознавания паспортов Smart ID Engine, разработанную компанией Smart Engines. На ее базе реализовано техническое решение, позволяющее быстро и безопасно извлекать паспортные данные клиентов из фотографий и сканов для оформления заявки на покупку товара или услуги в рассрочку.

«Всегда.Да» — сервис для покупки товаров и услуг в рассрочку в интернет-магазине или точке продаж. С помощью продавца или кредитного специалиста клиент заполняет короткую анкету и одним кликом отправляет заявку всем банкам-партнерам. В течение минуты покупатель получает одобрение и выбирает подходящее предложение, подписывая договор по SMS или от руки.

Благодаря внедрению серверного решения на базе технологии Smart ID Engine, необходимые для оформления рассрочки паспортные данные не нужно вводить вручную. Теперь можно прикрепить скан или фотографию паспорта с мобильного устройства или компьютера, а система мгновенно извлечет нужную информацию и автоматически внесет ее в соответствующие поля заявки на рассрочку.

Smart ID Engine обеспечивает высокую скорость и точность распознавания паспортных данных, что не только ускоряет процедуру оформления рассрочки, но и снижает вероятность ошибки при ручном вводе. При этом, вся обработка выполняется внутри рабочего контура решения без передачи изображений в сторонние сервисы или третьим лицам. Это делает ввод персональных и чувствительных данных безопасным для всех участников процесса.

«Наш сервис является одним из передовых на рынке. Он дает ритейлерам возможность отправлять заявку на рассрочку сразу в 9 банков и 3 МФО через смартфон, планшет или компьютер. Внедрение в нашу технологическую платформу решения по распознаванию паспортов, разработанного компанией Smart Engines, позволяет значительно ускорить процесс оформления рассрочки и сделать его еще более удобным. Распознавание данных паспорта РФ на изображении занимает менее секунды», — комментирует генеральный директор компании «Всегда.Да» Олег Гарифуллин.

«Мы рады, что одна из лидирующих финтех-компаний в России Всегда.Да использует наш программный продукт для автоматического ввода данных паспорта РФ. Это сотрудничество позволяет сделать наши технологии распознавания доступными для более чем 77 000 магазинов-партнеров сервиса. Smart ID Engine помогает организациям обеспечить безопасность обработки персональных и чувствительных данных в мобильных и серверных решениях», — говорит генеральный директор Smart Engines, к.т.н. Владимир Арлазаров.