«Сберкорус» автоматизировал управление ассортиментом товаров в каналах продаж для Mondelēz International

«Мон’дэлис Русь», российское подразделение группы Mondelēz International, начала использование платформы «Сфера MDM» — облачного решения для управления данными о товарах, каналами продаж с дистрибьюторами, ритейлерами и порталами e-commercе. Проект по автоматизации процессов взаимодействия с покупателями для крупнейшего глобального производителя кондитерских изделий и снеков, продукция которого представлена в 150 странах, был запущен в начале 2020 г. и успешно развивается в настоящее время. В качестве бизнес-консультанта, разработчика, вендора, контент- и сервис-провайдера выступила компания «Сберкорус» (входит в экосистему «Сбера»).

На первом этапе проекта лаборатория «Сберкоруса» разработала процедуру создания цифровых паспортов продукции и на основе предоставленных образцов оцифровала все единицы и уровни упаковки продукции компании Mondelēz Int. В связи с тем, что данные из глобальных PIM-систем, которые использовались в компании ранее, были недостаточны, по итогам оцифровки был расширен атрибутивный состав товаров с учетом специфики рынка России и разнородных требований покупателей — торговых сетей и маркетплейсов. Для проверки, обогащения и, в случае ошибок, корректировки данных о товарах, экспортированных из глобальной PIM системы Salsify, был разработан отдельный модуль: он учитывает около 50 атрибутов, релевантных для сравнения, и подсвечивает погрешности отклонений >3%. Подготовленный медиаконтент был размещен на платформе «Сфера MDM» компании «Сберкорус» в отдельном хранилище, защищенном от несанкционированных изменений и рисков потери информации.

На следующем этапе проекта была организована передача мастер-данных во все каналы продаж для дальнейшего использования их покупателями и обеспечения единого представления продукции Mondelēz Int. на всей территории России. Ранее этот бизнес-процесс производился вручную и предполагал заполнение огромного количества файлов специфического формата, что не гарантировало полноты и актуальности данных, увеличивало время листинга, а также приводило к дополнительным трудозатратам на фоне большого числа рутинных операций. «Сберкорус» обеспечил автоматическое обновление информации о товарах в собственных ИТ-системах клиента и мгновенную и безопасную отправку данных торговым сетям, дистрибьюторам и интернет-магазинам — в том числе по изменениям в атрибутах продукции. Так, например, фотографию для сезонного предложения теперь нужно обновить только в одном месте — в карточке товара на платформе «Сфера MDM». Новое фото появится во всех каналах продаж Mondelēz у всех подключенных к системе партнеров. А при изменении транспортной упаковки информация мгновенно отправляется на все логистические склады. Существенно сократилось и время вывода на рынок новинок: за счет автоматической синхронизации данных новый цифровой паспорт товара можно сразу же передать во все каналы продаж и принимать заказы.

Внедрение платформы «Сфера MDM» оптимизировало и процесс создания и согласования промоакций (RЕСО). Система позволяет выбрать ассортимент товаров, сформировать скидки, автоматически рассчитать бюджет и выгрузить готовые данные в SAP. Сервис RЕСО покрывает все этапы согласования от инициации промоакции до готового отчета для целей контроля и дальнейшей аналитики. А использование мобильного приложения делает процесс еще удобнее за счет возможности согласовать или отклонить документ прямо со смартфона после получения push-уведомления. Русский и английский интерфейс приложения удобны для использования топ-менеджерами глобального производителя по всему миру.

«Платформа «Сфера MDM» — это удобный инструмент для автоматизации внутренних и внешних процессов организации, основанных на мастер-данных о товарах, покупателях, торговых точках и распределительных центрах. При этом гарантированный результат в виде разгрузки и удешевления проектов на собственной ИТ-инфраструктуре можно получить в кратчайшие сроки. Мы не ставим точку в проекте Mondelēz International и следующим шагом планируем автоматизировать для клиента процесс планирования продаж в каждом канале по каждой ассортиментной позиции с динамическим контролем квот и лимитов. Это позволит перейти к более эффективному управлению отгрузками, минимизировать стоки и оперативно корректировать производственные планы в соответствии с реальным покупательским спросом», — сказал руководитель компании «Сберкорус» Сергей Машурин.

В феврале 2021 г. в системе «Сфера MDM» насчитывалось около 350 цифровых паспортов продукции компании Mondelēz Int. Производитель работает через платформу со всеми магазинами и распределительными центрами X5 Retail Group, «Магнит», несколькими десятками дистрибьюторов, тестирует обмен с «Дикси». В планах — дальнейшее увеличение количества поддерживаемых каналов продаж и процессов в них.