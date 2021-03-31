Решение VideoMost внедрено в медицинской клинике НАКФФ

Российская компания SPIRIT объявляет, что медицинская клиника НАКФФ использует видеоконференции VideoMost для коммуникаций и удаленной работы.

Медицинская клиника НАКФФ – это современный многопрофильный медицинский комплекс, который предлагает своим пациентам полный спектр услуг в области диагностики и лечения онкологических и неврологических заболеваний, а также реабилитации после перенесенных заболеваний. НАКФФ объединяет круглосуточный и дневной стационары, отделение лучевой рентгенодиагностики, операционный блок с палатой интенсивной терапии и клинико-диагностическое отделение, включающее собственную лабораторию.

Сотрудники любого отделения Клиники могут в любой момент выйти на связь с коллегами, используя видеоконференции VideoMost. С помощью групповых видеозвонков можно проводить больничные административные совещания, объединять в одной дискуссии специалистов и экспертов разного профиля, консультации и консилиумы врачей, трансляции операций. Доступ к видеоконференциям VideoMost может получить любой сотрудник, стажер или студент со своего пользовательского устройства (ПК или смартфон), присоединиться можно по ссылке-приглашению без предварительной регистрации. Благодаря этому, удобно использовать VideoMost для проведения обучающих лекций и семинаров по медицине, дистанционного обучения и аттестации медицинских работников. VideoMost это не только видеоконференции, но и чат, совместный просмотр экрана, электронная доска, опросы и голосования и др. Есть все необходимые инструменты для качественной медицинской дискуссии и обмена документами и дистанционного мониторинга: истории болезни, результаты анализов, документы по проведенной диагностике и лечению и т.п. Функция записи позволяет осуществлять повторный просмотр прошедших конференций, семинаров и сложных операций.

Интегрировать видеоконференции VideoMost можно в любое существующее или новое приложение, которое используется медучреждением для коммуникаций врачей и для связи с пациентами. Телемедицинский сервис МЕДСИ и МТС SMART MED создан на базе VideoMost и обеспечивает дистанционное взаимодействие как медработников, так и врачей и пациентов по вопросам, связанным с профилактикой, диагностикой, обсуждением схемы лечения заболеваний, консультаций, мониторинга состояния здоровья и оценки необходимости очного приема. Кроме того, VideoMost обеспечивает интерактивные видеокоммуникации в фельдшерско-акушерских пунктах и диагностических кабинетах.