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M1Cloud представил VDI для удаленной работы с виртуальной графикой в облачной среде

Интеграция Инфраструктура Облака

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group представляет решение VDI для работы с требовательными к графической подсистеме программами в облачной среде. Оно позволяет эффективно организовать в облаке M1Cloud удаленные рабочие столы для пользователей комплексных ИТ-решений, занимающихся проектированием, конструированием, инжинирингом, 3D-дизайном и управлением проектами.

Решение VDI для работы с виртуальной графикой от M1Cloud позволяет работать без потери скорости в таких профессиональных программных продуктах и прикладных приложениях как AutoCAD, Autodesk, Solid Edge (Siemens PLM Software), SolidWorks, «Компас-3D», Adobe Photoshop, Adobe After Effects и другие. Решение предлагает пользователям мощное высоконадежное серверное оборудование в виде рабочих станций, которые доступны удаленно, в любое время и в любой точке мира.

«В этом году все еще значительная доля сотрудников продолжает работать удаленно, после прошлогодних локдаунов. Добиться максимальной экономической эффективности и при этом оставить сотрудников внутри корпоративной системы позволяет VDI от M1Cloud для работы с графикой и 3D-приложениями», - сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud (Stack Group).

Технология VDI обеспечивает безопасность данных: все данные хранятся на высоконадежных серверах, а на конечном пользовательском устройстве можно зайти внутрь корпоративной сети, работать с файлами, но их нельзя скопировать.

Облако M1Cloud предоставляет высокий уровень производительности, управляемости и безопасности, обеспечивая необходимые пользовательские возможности для работы в виртуальной среде.

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