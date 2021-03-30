Спецпроекты

Waveaccess настроила клиентский сервис для «Финуслуг»

Интеграция Бизнес-приложения

Waveaccess настроила клиентский сервис и организовала его поддержку, создала рабочее место оператора, кастомизировала CRM-систему и создала несколько новых кастомных модулей для маркетплейса «Финуслуги».

«Финуслуги» — маркетплейс, созданный Московской биржей, предоставляет физическим лицам возможность в онлайн-режиме сравнивать и приобретать услуги финансовых организаций (на сегодня – это банковские вклады и полисы ОСАГО). Платформа обеспечивает все этапы заключения договора с финансовой организацией, безопасный перевод денежных средств для открытия вклада, доступ к информации о состоянии счетов и позволяет проводить прочие операции.

Когда клиент открывает на «Финуслугах» вклад, а потом обращается с вопросами по поводу своих финансов, именно четко настроенные бизнес-процессы помогают их решить. Команда Waveaccess поддержала и настроила многоуровневую систему клиентской поддержки: это и категоризация вопросов /проблем, и маршрутизация, и отслеживание выполнения задач, и обратная связь.

Также одной из задач проекта стала настройка процессов, гарантирующих бесперебойное и эффективное взаимодействие финансовых организаций и физических лиц. Waveaccess настроила интеграцию CRM c внутренними службами клиента телефонией Asterisk, Apache Kafka, Exchange Server, Omninet Tracker, Dynatrace, QRadar, Reporting Services и другими внутренними системами заказчика через вызовы RESTful веб-сервисов.

Помимо этого, были созданы новые кастомные модули, в том числе модули рассмотрения заявок, телемаркетинга, нотификаций, управления встречами, управления коммуникациями, профилем клиента, лидами и обращениями и др.

Важной частью нашей совместной работы стали отчеты – в первую очередь для Росфинмониторинга. По действующему законодательству любые финансовые организации должны отчитываться перед Росфинмониторингом по определенной форме. Waveaccess настроила прозрачный процесс выгрузки таких отчетов прямо из CRM, существенно сэкономив время и ресурсы заказчика.

«Применение в проекте принципов Continuous Integration позволило нам обеспечить более гибкое внедрение изменений и свести к минимуму человеческий фактор при развертывании и обновлении окружений», — сказал Сергей Гусев, руководитель CRM-практики Waveaccess.

«Взаимодействие с командой разработки было предельно прозрачным: велась регулярная отчетность, нам был предоставлен тестовый стенд для демонстрации прогресса и доступ в трекинг-систему», — отметил управляющий директор по развитию электронных платформ Московской биржи Игорь Алутин.

В процессе реализации проекта специалисты Waveaccess работали совместно с командой заказчика, и синергия от этого сотрудничества позволила достичь всех поставленных целей.

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