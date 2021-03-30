Вышла новая версия универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation

«СМАРТ-СОФТ» сообщает о выходе новой версии универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation.

В релизе Traffic Inspector Next Generation 1.8.0 добавлена возможность принудительного ограничения пропускной способности прокси-сервера. Теперь администраторы Traffic Inspector Next Generation могут ограничивать скорость интерент-соединения для отдельных пользователей, что поможет улучшить общую производительность сети.

Добавлена возможность переключения YouTube в безопасный семейный режим. Включение безопасного режима YouTube позволяет применить возрастные ограничения к контенту и блокирует размещение комментариев под видео. Функция особенно востребована для организаций и учреждений сферы образования.

Оптимизирован механизм прозрачной аутентификации по технологии единого входа для пользователей домена (Single sign-on/SSO). При срабатывании запрещающего правила для пользователя или группы пользователей происходит переключение на резервную базовую аутентификацию для недоменных пользователей и компьютеров, а пользователь (группа) получает уведомление о необходимости аутентификации.

Теперь администраторы Traffic Inspector Next Generation могут отключить базовую аутентификацию, чтобы избежать переключения на нее пользователя и соответствующей демонстрации пользователю окна аутентификации. В таком режиме запрещенный пользователю (группе пользователей) сайт просто не будет загружаться, и пользователь (группа) увидит сообщение, что прокси не принимает соединение.

Особенность режима отключения резервной базовой аутентификации - использовать Traffic Inspector Next Generation могут только доменные пользователи. Добавлены новые отчеты по прокси-серверу в части учета статистики.

Теперь администраторы Traffic Inspector Next Generation могут получать детализированную статистику по каждому пользователю и доменам, которые он посещал, а также количеству посещений каждого домена пользователем.

Осуществлен перевод на актуальную версию OPNsense 21.1.3. Администраторы Traffic Inspector Next Generation могут использовать все преимущества обновленной платформы.

Среди улучшений новой версии – добавлено управление правилами IDS/IPS на основе политик, что значительно упрощает работу администратора при количестве правил от тысячи и более. Оптимизирован механизм активации пользовательских и групповых правил в списках листов доступа (access control list, ACL) прокси-сервера – напротив каждого правила добавлена кнопка его включения и выключения.

«Смарт-Софт» рекомендует администраторам Traffic Inspector Next Generation, исключая версию FSTEC, обновить используемое решение до версии Traffic Inspector Next Generation 1.8.0.

Универсальный шлюз безопасности (UTM) и система обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation предназначен для организации контролируемого доступа к интернету корпоративных компьютерных сетей и их защиты от внешних угроз. Относится к классу Unified Threat Management. Базируется на открытом коде проекта OPNsense.

Traffic Inspector Next Generation обеспечивает фильтрацию на разных уровнях модели OSI и управление через веб-интерфейс по защищенному HTTPS-подключению, а также по протоколу SSH с использованием терминального доступа. Решение разворачивается в роли шлюза на границе корпоративной сети и позволяет контролировать информационные потоки между локальной сетью и интернетом.

Модели в линейке: S100: для небольших домашних и офисных сетей. В качестве аппаратной платформы используются компьютеры x86-64 малого форм-фактора (152,4 x 152,4 мм); S500: для среднего бизнеса и государственных учреждений среднего размера; M1000: для крупного бизнеса и учреждений госсектора; L1000+: топовая модель для крупных коммерческих, государственных, образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, спорта и туризма.

Аппаратная платформа моделей S500, M1000 и L1000+: стоечные серверы форм-фактора 1U/2U.