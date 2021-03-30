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Volkswagen Group Rus запускает сервисы подписки на автомобили в сотрудничестве с BelkaCar

Интернет Веб-сервисы Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Volkswagen Group Rus объявляет о запуске сервисов подписки на автомобили собственных марок в рамках стратегического сотрудничества с BelkaCar. Целью инициативы является создание новых современных сервисов мобильности для действующих и потенциальных клиентов компании. На первом этапе клиенты смогут взять автомобили в подписку сроком на один год, а в перспективе ожидается введение краткосрочных тарифов.

Программы мобильности от Volkswagen Group Rus и BelkaCar позволят пользоваться автомобилями с максимальными преимуществами от владения и без обязательств, связанных с обслуживанием. Клиенты получат готовые к эксплуатации автомобили с полным пакетом услуг: в стоимость подписки войдут ОСАГО, КАСКО, регулярные технические осмотры, сезонная замена шин и их хранение, доставка автомобиля до клиента, а также ремонт в случае ДТП, помощь на дороге и подменный автомобиль на время технического обслуживания. Эксплуатация автомобилей по подписке будет доступна на всей территории Российской Федерации (с получением и возвратом в Москве).

Сервисы подписки становятся перспективной альтернативой традиционному владению автомобилем и будут интересны тем, кто разделяет ценности совместного потребления, не хочет тратить время на вопросы покупки, продажи и сервиса или предпочитает регулярно менять автомобили, чтобы иметь доступ к самым современным технологиям.

Штефан Меха, генеральный директор Volkswagen Group Rus, отметил: «Развитие технологий и изменения в потребительском поведении создают возможности для новых бизнес-моделей. Все чаще клиенты предпочитают альтернативные, сопряженные с большим удобством и лучшей мобильностью, способы владения автомобилями. Именно поэтому Volkswagen Group Rus стремится предлагать им удобные, продуманные и доступные сервисы. Мы уверены, что программы мобильности, предлагаемые совместно с нашим партнером BelkaCar, найдут своего потребителя и обеспечат ему совершенно новый привлекательный уровень взаимодействия с нашими марками».

Компания Volkswagen Group Rus объединяет на российском рынке работу семи марок концерна Volkswagen: Volkswagen — легковые автомобили, Audi, ŠKODA, Bentley, Lamborghini, Ducati и Volkswagen Коммерческие автомобили. Марки, которые будут предоставлять сервисы подписки на автомобили, будут объявлены в ближайшее время.



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