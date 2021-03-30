Спецпроекты

Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

По данным отчета Cisco, посвященного вопросам ускорения цифровой гибкости Accelerating Digital Agility Research, приоритетом для ИТ-директоров становятся вопросы наращивания инвестиций в ИТ и стимулирования инноваций.

За последний год руководители ИТ-служб во всем мире были вынуждены ускоренными темпами развивать цифровые и облачные технологии и защищать свои организации от постоянно усиливающихся угроз безопасности. ИТ-лидерам необходимо искать способы максимизации эффективности критичных инвестиций, сделанных в 2020 г.

«В 2021 г. ИТ-директора оказались на передовой борьбы за успех своих организаций, — говорит Лиз Чентони (Liz Centoni), директор Cisco по стратегическим вопросам и генеральный менеджер подразделения по разработке приложений. — Сегодня ИТ-менеджеры считают необходимым наращивать цифровую гибкость своих команд, чтобы обеспечить достаточную скорость, гибкость и возможность выбора для потребления сервисов как в традиционной, так и в обновленной среде».

Для работы в трудовой сфере будущего организациям необходим надежно защищенный доступ к сети и эффективные средства совместной работы. 61% респондентов не уверены в том, каким будет будущее трудовой сферы; 89% считают главным сохранение безопасности, контроля и управления для пользовательских устройств, сетей, облаков и приложений. 86% согласны с важностью обеспечения распределенных работников бесшовным доступом к приложениям и высококачественным средствам совместной работы. Защита расширяющегося вследствие распределенности работников горизонта атак — задача первостепенной важности: 88% отметили необходимость обеспечения безопасности средств удаленной работы и защиты информации заказчиков и работников в распределенной рабочей среде.

Чтобы не отставать от развития ИТ-пространств, которые становятся все более распределенными, динамичными и сложными, ИТ-службы обязаны оптимизировать пользовательский опыт. Более 75% опрошенных согласны с тем, что пользовательский опыт должен фокусироваться скорее на комфорте, чем на удовлетворенности. Для достижения наилучшего пользовательского опыта, по мнению 89% опрошенных, необходимо стабильное функционирование приложений, как с инфраструктурной, так и с прикладной точки зрения, при этом 86% уверены в важности придания инфраструктуре той же динамичности, которая есть у прикладного ПО, без чего нельзя удовлетворить меняющиеся требования приложений и их разработчиков к политикам и оптимизации. При этом что пользовательский опыт должен быть максимально комфортным, подавляющее большинство (90%) для обеспечения соответствия требованиям регулятора без замедления течения бизнеса считают важным и очень важным фактор безопасности от приложения до инфраструктуры.

Потребность в маневренности, скорости, масштабируемости и безопасности стимулирует внедрение решений для гибридных облачных сред и архитектуры SASE (Secure Access Service Edge). Респонденты используют облачные технологии для обеспечения устойчивости бизнеса. Однако универсального облачного решения не существует. 84% опрошенных согласны с важностью свободного выбора облачной среды — это может быть локальное облако, публичное, частное или сервис SaaS, при этом 86% считают необходимым реализовать стабильную операционную модель для всех этих сред. Почти 70% внедрили решения SASE, так как у них есть облачные приложения, которые необходимо защищать (61%), они хотят идти в ногу с передовыми веяниями отрасли (56%) и их работники остаются в распределенном режиме (37%).

Заказчики предпочитают облачную модель потребления, независимо от того, развернуты их решения локально или в облаке. Это ведет к расширению популярности aaS-решений. 73% опрошенных внедрили aaS-решения, 76% используют гибкие модели потребления. Три четверти опрошенных считают, что модель aaS создаст лучшие условия для конечных пользователей и ИТ-служб, а также поможет их организациям достичь операционной стабильности. При этом 76% считают, что модель aaS обеспечит рост бизнес-результатов, а 77% хотят с помощью aaS-решений упростить процессы и снизить риски

Решать вопросы, связанные с удержанием специалистов и внутренними корпоративными инициативами, а также работать по более широким корпоративным социально-ориентированным направлениям ИТ-директорам в 2021 г. помогут технологии. 85% опрошенных уверены, что в цифровом мире критичную роль будет играть способность привлекать и удерживать специалистов. В ближайшие 12 месяцев 49% будут заниматься повышением квалификации своих специалистов и 46% — готовить кадры в новых областях. 90% планируют в 2021 г. продвигать внутренние инициативы, связанные с экологической устойчивостью (50%), психологическим здоровьем работников (50%), конфиденциальностью (47%), разнообразием и инклюзивностью (47%). В то же время, 85% направят усилия на осуществление внешних социально-ориентированных инициатив, содействуя решению таких вопросов, как цифровое неравенство (39%), проблемы здравоохранения (37%), глобальное потепление (35%), социальная справедливость (34%), права человека (33%), дезинформация, или ложные новости (31%), бедность, голод и беспризорность (28%).

Данные по России.

Глобальные приоритеты для российской ИТ-отрасли во многом схожи с мировыми. Так, в 2021-22 гг. 60% респондентов инвестируют в сетевую безопасность, 58% – в облачные приложения, 55% – в технологии для совместной работы и 51% – в облачную безопасность.

96% опрошенных уверены, что маневренность и устойчивость бизнеса будут неразрывно связаны в будущем. Используя облачные технологии для обеспечения устойчивости бизнеса, 65% интервьюируемых сконцентрируются на выводе приложений в облако, и 53% – на внедрении cервисов SaaS.

90% респондентов наиболее важным считают обеспечение безопасности, контроля и управления для пользовательских устройств, сетей, облаков и приложений, а также стабильности функционирования приложений в прикладной среде и инфраструктуре для повышения комфорта пользователей. 89% на первое место ставят обеспечение безопасности – от приложения до инфраструктуры – для соблюдения требований регулятора без замедления течения бизнеса.

71% опрошенных подтвердили, что уже внедрили SASE-решения для безопасного подключения распределенных сотрудников и приложений в многооблачной среде. Половина из тех, кто еще не внедрил такие решения, планируют сделать это, причем 64% – в течение ближайшего года. 57% из них хотят перенять передовой опыт, 37% планируют финансировать облачные приложения, которые необходимо защищать, а 36% заявляют, что необходимость в SASE-решениях объясняется тем, что их коллектив продолжает работать в распределенном режиме. В числе основных преимуществ решений для архитектуры SASE они называют повсеместный доступ к ресурсам (71%), интеграцию с облаком (65%) и высокий уровень производительности приложений (63%).

71% респондентов используют гибкие модели потребления, которые дают возможность расширять возможности аппаратного и программного обеспечения по мере надобности. Помимо этого, достоинствами данных моделей опрошенные считают прогнозируемые издержки (67%), упрощение бюджетного планирования (65%) и сокращение издержек (59%).

О расширении популярности aaS-решений свидетельствует число респондентов, внедривших их, равное 70%. По мнению ИТ-директоров, их неоспоримыми плюсами являются поддержка устойчивости бизнеса (59%), увеличение маневренности (59%) и рост продуктивности (58%). 76% внедряют aaS-решения, чтобы упростить процессы и устранить риски, 73% – чтобы улучшить рабочие условия для конечных пользователей, 72% – чтобы автоматизировать существующие или новые приложения в публичном облаке или локально и столько же – чтобы расширить применение гибких моделей потребления.

В настоящее время специалисты преимущественно вкладывают средства в такие направления развития сотрудников и процессов, как повышение квалификации действующих сотрудников (56%), автоматизация (50%) и развитие специалистов в новых областях (45%). Эти же направления остаются лидирующими в отношении инвестиций, запланированных на ближайшие 12 месяцев.

Что касается ожиданий от работы в трудовой сфере будущего, 80% респондентов хотели бы иметь возможность лучше использовать бизнес-аналитику, 74% – планируют использовать аналитику для внедрения автоматизации, чтобы высвободить людей для более сложных задач. При этом 74% ИТ-лидеров намерены определять продуктивность не так, как делали это до пандемии.

В 2021 году 88% респондентов сосредоточатся на работе по корпоративным социально-ориентированным направлениям. Из них защиту конфиденциальной информации считают важной больше половины опрошенных – 53%. В числе прочих задач лидируют расширение разнообразия и инклюзивности трудовых коллективов (49%), сохранение психологического здоровья сотрудников (43%) и поддержание экологической стабильности (32%). 77% респондентов в наступившем году планируют внести свой вклад в решение внешних социально-ориентированных задач, включая устранение цифрового неравенства (35%), развитие здравоохранения (35%) и достижение социальной справедливости (35%).

Исследование Cisco Accelerating Digital Agility проводилось компанией Censuswide в ноябре 2020 г. Были опрошены более 23 тыс. директоров по информатизации и ответственных руководителей ИТ-служб в 34 странах: Америка: Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Перу, США, Чили; Европа (EMEAR): Великобритания, Германия, Италия, Испания, Нидерланды, ОАЕ, Польша, Россия, Франция, Швейцария, Швеция; Азия (APJC): Австралия, Вьетнам, Гонконг, Индия, Индонезия, Китай, Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Япония.

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