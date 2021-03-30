Forrester TEI: Azure Security Center обеспечивает 219% рентабельности за три года

Исследование, проведенное компанией Forrester Consulting, показало, что Azure Security Center позволяет снизить расходы на защиту от угроз в масштабе всей системы, упрощает управление системой безопасности, а также повышает эффективность операционных центров безопасности (SOC).

Аналитики Forrester Consulting установили, что в среднем опрошенные организации получали выгоду в размере 3,56 млн долл. за три года при расходах на систему в 1,1 млн долл. Таким образом, рентабельность инвестиций составила 219%, срок окупаемости – менее шести месяцев.

Компания Forrester провела интервью с четырьмя клиентами, имеющими опыт работы с Azure Security Center, обобщила их ответы и объединила результаты в единую организацию. Эта структура помогает определить затраты, преимущества и факторы риска, влияющие на принятие инвестиционного решения. Согласно агрегированным данным, Azure Security Center продемонстрировал следующие преимущества.

Снижение до 25% риска взлома облачной системы безопасности. Благодаря возможности лучше отслеживать состояние безопасности организации во всех рабочих нагрузках Azure опрошенные организации сообщили, что им удалось снизить риск взлома облачной системы безопасности.

Сокращение времени на устранение угроз на 50%. Организации, которые приняли решение развернуть Azure Defender в Azure Security Center, поделились информацией, что им удалось на 50% сократить среднее время на устранение угроз.

Azure Security Center также позволил сократить время, затрачиваемое на обновление политик безопасности и управление соответствием нормативно-правовым требованиям на 20-30%. Это привело к повышению производительности администраторов безопасности.

Клиенты сообщили, что они сократили свои расходы на инструменты и услуги безопасности третьих сторон. Заказчики сэкономили от 20 до 30% на инструментах и услугах сторонних производителей.

Клиенты улучшили нормативно-правовое соответствие благодаря наглядности и доступности статуса в Azure Security Center. Они также смогли внести рекомендованные исправления в данной области, которые при отсутствии решения они могли бы упустить.