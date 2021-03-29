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В «СКАЛА-Р Управление» версии 1.91 появилась поддержка блочных СХД

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

В новой версии «СКАЛА-Р Управление» добавлена поддержка блочных СХД, подключаемых по протоколу Fibre Channel и iSCSI. Теперь «СКАЛА-Р» работает со всеми типами СХД и представляет собой полноценный аналог зарубежных платформ виртуализации.

Собственный механизм высокой доступности новой версии СКАЛА-Р Управление 1.91 поможет создать полноценное конвергентное решение. В дополнение к уже имеющейся поддержке СХД с файловым доступом, поддержка блочных СХД поможет реализовать сценарий импортозамещения с заменой платформы виртуализации на существующей инфраструктуре заказчика, даже если она построена на Blade-серверах с внешними СХД.

«СКАЛА-Р Управление» одновременно хорошо работает как с гиперконвергентной инфраструктурой, так и на Blade- или Rack-серверах с классической архитектурой с внешним СХД. При этом для внешних СХД доступен сценарий работы и с файловым доступом, и через протокол Fibre Channel. В качестве промышленных массивов данных можно использовать любые разновидности СХД — как программные, так и с аппаратной реализацией.

Святослав Сорокин, директор по развитию продуктов «СКАЛА-Р», сказал: «Развивая продуктовую линейку СКАЛА-Р, мы расширяем возможности заказчиков в плане импортозамещения. Например, СКАЛА-Р Управление версии 1.91 подходит как для создания новой инфраструктуры на самых последних технологиях, так и для реализации сценариев импортозамещения для уже существующей инфраструктуры заказчика. Критически важный функционал продукта постоянно совершенствуется. Так, в версии 1.91 появилась поддержка блочных СХД. Новый функционал интегрирован за счет оригинальной разработки HAmon (c)».

Новую версию системы управления виртуализацией можно приобрести независимо от программно-аппаратных комплексов СКАЛА-Р в одной из конфигураций: в виде программного обеспечения СКАЛА-Р Управление; в комплектации с бездисковыми вычислительными узлами, использующими в качестве накопителей внешнюю СХД; как гиперконвергентный программно-определяемый инфраструктурный комплекс СКАЛА-Р.

Реализация поддержки блочных СХД позволяет не только заменить зарубежную систему виртуализации на уже установленном вычислительном оборудовании заказчика, но и создать промышленную инфраструктуру виртуализации с использованием выделенных систем хранения данных.

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