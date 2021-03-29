Спецпроекты

«РТ-техприемка» автоматизирует оценку ключевых индикаторов риска в области качества «Ростеха»

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе

Центр компетенций системы управления качеством госкорпорации «Ростех», входящий в компанию «РТ-техприемка», стал ответственным исполнителем дорожной карты проекта по созданию автоматизированной системы оценки ключевых индикаторов риска в области качества «Ростеха». В проекте примут участие структурные подразделения корпорации и организации-разработчики программного обеспечения. Концепцептуально система будет разработана в 2021 г. и внедрена в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятиях корпорации до 2023 г.

Проект направлен на минимизацию риска в области качества для организаций корпорации. Автоматизированная система и ее инфраструктура позволят осуществлять сбор исходных данных, необходимых для оценки рисков, их обработку, хранение и анализ. На первом этапе реализации проекта будет организован сбор фактических показателей, определяющих риски, по итогам отчетного периода.

«На наш взгляд, автоматизация процессов управления рисками позволит ускорить процесс перехода от реагирования на уже проявившиеся ключевые риски к оценке изменения факторов, оказывающих влияние на возникновение ключевых и существенных рисков, и управления этими факторами через улучшение соответствующих процессов», – отметил заместитель генерального директора компании «РТ-техприемка» Василий Никулин.

Проект предусматривает разработку концепции автоматизированной системы, создание проектных решений и программных средств для отработки алгоритмов, испытания и опытную эксплуатацию системы, а также ввод в эксплуатацию и его масштабирование на контур корпорации.



Другие материалы рубрики

ТАСС переезжает с Docsvision на «1С»

Проект ТТК завоевал отраслевую награду для контакт-центров

Конференция CNews «ИТ в промышленности 2021» состоится 6 апреля

Совет Европы обеспокоился суперполномочиями постсоветского телеком-регулятора

Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы

Роскомнадзор отказался от идеи регистрировать в соцсетях по паспорту, но придумал другой способ узнать данные пользователей

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие погружные блендеры в 2021 году: выбор ZOOM

7 автоматических кофемашин до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Техноблог

Можно ли восстановить удаленные из облака файлы и как это сделать?

Лучшие электрогенераторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый космический отель: как это будет?

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий