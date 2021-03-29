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«Корус консалтинг» внедрила в «Русполимет» корпоративный портал на базе «1С-битрикс24»

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ГК «Корус консалтинг» создала корпоративный портал в «Русполимет», крупном металлургическом предприятии. Благодаря решению «Корус: корпоративный портал» на базе «1С-битрикс24» сотрудники компании оперативно узнают о новостях, получают доступ ко всей важной внутренней информации и общаются друг с другом в единой информационной системе.

Изначально «Русполимет» разработал собственный информационный портал с новостной лентой, справочником контактов сотрудников и системой хранения документов. Но с развитием и ростом предприятия система перестала справляться с решением бизнес-задач.

Руководство компании приняло решение о внедрении нового инструмента, который стал бы для сотрудников единой точкой доступа ко всем корпоративным данным, системам и ключевым показателям работы предприятия, – все это с возможностью доменной авторизации и доступа вне локальной сети. Металлургическая компания обратилась к специалистам «Корус консалтинг».

Для решения задач «Русполимета» консультантами было внедрено решение «Корус: корпоративный портал» на базе «1С-битрикс24». Специалисты ИТ-компании доработали платформу под специфические задачи бизнеса и интегрировали ее с внутренними ИТ-решениями: Active Directory, SAP HCM, порталом главного инженера и системой управления библиотечным фондом.

Новый инструмент объединил сотрудников: стал для них главным источником корпоративных новостей и единой коммуникационной площадкой. Кроме того, он вобрал в себя актуальную базу знаний компании, ответы на важные вопросы (для этих целей специалисты «Корус консалтинг» кастомизировали сервис «Есть идея»), сделал организационную структуру прозрачнее.

Сейчас интранет-портал тестируется группой сотрудников из нескольких подразделений. После опытной эксплуатации инструмент станет доступен для всех работников предприятия. На 2021 г. запланирован проект по развитию решения и доработке диска для работы с корпоративными документами по принятым в компании стандартам.

«Корпоративный портал – ресурс, который должен быть удобен любому сотруднику компании, от офисного работника до специалиста производства. Именно поэтому так важно сделать его максимально функциональным, отвечающим запросам всех групп пользователей и трендам UX. В тесном сотрудничестве с “Русполиметом” нам удалось реализовать такую систему, которая уже успешно тестируется компанией», – отметил Антон Бобров, директор департамента корпоративных сервисов ГК «Корус консалтинг».

«Портал не просто стал площадкой для коммуникации – он значительно оптимизировал проектную деятельность компании: объединил ее в едином информационном поле. Теперь любой участник проекта может в онлайн-режиме отслеживать статус своих текущих задач, работать в общем хранилище проектной документации, знакомиться с протоколами прошедших совещаний, а руководитель – удобно распределять задачи и контролировать их выполнение», – сказала Екатерина Акопян, руководитель проектов центра цифровой трансформации «Русполимет».

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