Hewlett Packard Enterprise представила серверы на базе процессоров AMD EPYC

Hewlett Packard Enterprise (HPE) заявила о рекордной производительности своих новых серверов на широком спектре вычислительных задач, превзойдя показатели конкурентов на 39% . Эти серверы, вошли в самый широкий в отрасли портфель вычислительных платформ на базе процессоров AMD EPYC. С помощью новых процессоров AMD EPYC серии 7003 серверы компании HPE установили 19 новых мировых рекордов на широком спектре вычислительных нагрузок, включая виртуализацию, аналитику баз данных и Java-приложения. На сегодняшний день серверы HPE, работающие на процессорах AMD EPYC 2-го и 3-го поколения, установили в общей сложности 32 мировых рекорда.

HPE ускоряет самые требовательные вычислительные задачи, работающие от периферии до ЦОД/облака, включая эксафлопсные суперкомпьютеры, вместе с новыми серверами на процессорах AMD

Новые серверы HPE ProLiant и систем HPE Apollo используют процессоры AMD EPYC 3-го поколения – вычислительные платформы с непревзойденной производительностью, безопасностью, широкими возможностями автоматизации и удаленного управления для поддержки вычислительных нагрузок, необходимых для цифровой трансформации бизнеса заказчиков. Одновременно с выпуском новых моделей серверов HPE ProLiant и HPE Apollo, компания HPE представила суперкомпьютер HPE Cray EX, использующий процессор AMD EPYC 3-го поколения, для построения высокопроизводительных суперкомпьютеров эксафлопного класса, чья производительность в 10 раз превышает производительность самых мощных суперкомпьютеров существующих сегодня. Благодаря широкому портфелю и повышению производительности, компания HPE помогает заказчикам по всему миру проще масштабировать задачи, управлять инфраструктурой и ускорять получение ценности для бизнеса, при обработке вычислительных нагрузок как на периферии, так и в ЦОД/облаке, включая суперкомпьютеры эксафлопного класса.

Заказчики могут легко внедрять новейшие платформы HPE с помощью сервиса HPE GreenLake – гибкой и модульной платформы, работающей по модели «как услуга», с оплатой по мере потребления. Оборудование, используемое в рамках GreenLake, может быть установлено как в ЦОД заказчика, так и на периферии или в ЦОД сервис-провайдера. HPE GreenLake сочетает в себе простоту и гибкость облака с возможностями управления, соответствия политикам и прозрачностью, которые присущи традиционному ИТ.

«Цифровая трансформация меняет каждую отрасль, появляются новые цифровые модели для поддержки все более широкого использования вычислений на периферии – технологии 5G и технологий искусственного интеллекта, а также набор технологий для адаптации к новым реалиям, вызванным COVID-19. HPE реагирует на запросы динамично развивающегося рынка и предлагает высокопроизводительные и легко масштабируемые платформы, с помощью которых можно безопасно и эффективно обрабатывать рабочие нагрузки, чтобы ускорить получение ценности для заказчика, – комментирует Нил Макдональд (Neil MacDonald), старший вице-президент и руководитель Compute Business Group в HPE. – Благодаря нашему долгосрочному сотрудничеству и совместным разработкам с AMD, мы представили самый широкий в индустрии портфель вычислительных платформ, использующих новые процессоры AMD EPYC 3-го поколения для ускорения цифровой трансформации заказчиков, обеспечения экономичности, гибкости и простоты управления, что очень важно при построения современных центров обработки данных».

HPE устанавливает новые мировые рекорды по производительности и энергоэффективности для задач виртуализации, работы с базами данных и Java-приложениями

Серверы HPE ProLiant и системы HPE Apollo, обеспечивают масштабируемость, гибкость и безопасность для широкого спектра вычислительных нагрузок, установили новые мировые рекорды на стандартных индустриальных тестах, укрепляя тем самым свои лидирующие позиции. Сервер HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 повышает консолидацию серверов и улучшает операционные расходы для задач виртуализации, обеспечивая лучшую производительность на 39%, чем предыдущий рекордсмен. Система HPE Apollo 2000 Gen10 Plus с серверами HPE ProLiant XL225n Gen10 Plus повышает производительность и улучшает операционные расходы: было установлено 18 новых мировых рекордов. Энергоэффективность улучшилась до 54% по сравнению с другими 4-узловыми системами.

С помощью нового однопроцессорного сервера HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus, оптимизированного для вычислительным нагрузок которым требуется много локальной дисковой емкости, установлен новый рекорд в обработке аналитических нагрузок для баз данных. Новый сервер показал самый высокий результат производительности для одиночного сервера с базой данных размером 3000 ГБ, а двухпроцессорный сервер HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 продемонстрировал два наивысших результата: на базе размером 10000 ГБ показал улучшенный на 14,4% результат производительности для одиночного сервера по сравнению с 4-процессорным сервером, при этом показатель цена/производительность улучшился на 15,5%.

Серверы HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 и HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus позволяют ускорить работу Java-приложений, что особенно важно в таких отраслях, как банковские и финансовые услуги, производство, здравоохранение и медицина: первый демонстрирует производительность на 17,1% выше среди всех двухпроцессорных серверов, второй – на 16,8% выше среди всех однопроцессорных серверов.

Заказчики получают самый надежный и производительный портфель современных серверов HPE ProLiant на базе процессоров AMD для текущих и новых вычислительных нагрузок

Серверы HPE ProLiant, обеспечивая надежную основу, содержат развитые средства автоматизации управления и оптимизации производительности выполняемых вычислительных нагрузок, за счет технологий искусственного интеллекта повышают эффективность и ускоряют получение ценности для бизнеса заказчиков. Серверы HPE обеспечивают гибкость и масштабируемость под любые современные потребности в ИТ-индустрии, такие как 5G, вычисления на периферии (вне ЦОД), задачи искусственного интеллекта и аналитики больших данных, гиперконвергентной инфраструктуры, контейнеров и разнообразных архитектур на базе центральных и графических процессоров.

Кроме того, серверы HPE ProLiant обеспечивают комплексную безопасность, начиная с уровня микросхем и микропрограммного обеспечения, охватывая весь жизненный цикл сервера: с момента производства, в процессе транспортировки и доставки, и на конечных этапах его эксплуатации.

В рамках портфеля серверов, использующих процессоры AMD EPYC 3-го поколения, компания HPE представила две новых модели серверов в растущем семействе HPE ProLiant: однопроцессорный сервер HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus – для вычислительным нагрузок которым требуется много локальной дисковой, и двухпроцессорный сервер HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus – оптимизированный для задач виртуализации и виртуальных рабочих мест (VDI).

Системы HPE Apollo, разработанные специально для высокопроизводительных вычислений (HPC), таких как моделирование и симуляция, помогают организациям любого размера ускорить получение результатов путем эффективной обработки больших объемов данных и создания цифровых двойников. Системы оптимизированы для использования технологий искусственного интеллекта, что помогает совершенствовать процесс обучения моделей и повышать точность расчетов. Компания HPE выпустила системы HPE Apollo 2000 Gen10 Plus и HPE Apollo 6500 Gen10 Plus v2 с процессорами AMD EPYC 3-го поколения, которые обеспечивают еще большую производительность, эффективность и специально разработаны для высокопроизводительных вычислений и технологий искусственного интеллекта.

Новые системы HPE Apollo доступны к приобретению и через облачный сервис HPE GreenLake для высокопроизводительных вычислений (HPC), который позволяет любому заказчику воспользоваться преимуществами гибкой облачной модели («все-как-сервис») на суперкомпьютере HPE, который может быть установлен как в локальном ЦОД заказчика, так и в ЦОД сервис-провайдера.

Для высокопроизводительных суперкомпьютеров HPE предлагает суперкомпьютер HPE Cray EX с передовой архитектурой для высокопроизводительных вычислений нового поколения, для систем эксафлопного класса, производительность которой в 10 раз превышает производительность самых мощных на сегодня вычислительных систем. Новейшие суперкомпьютеры HPE Cray EX используют технологии AMD для обеспечения работы самых быстрых в мире суперкомпьютеров, ускоряющих сложные научные исследования в самых разных областях – от прогнозирования погодных условий и разработки вакцин до моделирования и проектирования автомобилей и самолетов.

Компания HPE использует суперкомпьютер HPE Cray EX, с процессорами AMD EPYC 3-го поколения, для построения суперкомпьютера LUMI в Финляндии в рамках Европейского совместного предприятия по развитию высокопроизводительных вычислений, австралийского центра высокопроизводительных вычислений Pawsey и Национального центра атмосферных исследований (NCAR) в США. HPE использует суперкомпьютер HPE Cray EX с графическими ускорителями нового поколения AMD Instinct для создания одной из первых в США эксафлопсных систем под названием Frontier для Ок-Риджской национальной лаборатории (Oak Ridge National Laboratory) Министерства энергетики США.

Портфель серверов HPE, оснащенных новым процессором AMD EPYC 3-го поколения, включает в себя сервер HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2, сервер HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2, сервер HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus, сервер HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus, систему HPE Apollo 2000 Gen10 Plus с серверами HPE ProLiant XL225n Gen10 Plus, систему HPE Apollo 6500 Gen10 Plus с серверами HPE ProLiant XL675d Gen10 Plus, систему HPE Apollo 6500 Gen10 Plus с серверами HPE ProLiant XL645d Gen10 Plus, суперкомпьютер HPE Cray EX EX425 и суперкомпьютер HPE Cray EX EX235n.

Новые системы HPE Apollo с процессором AMD EPYC 3-го поколения станут доступны к заказу по всему миру с 6 апреля 2021 года. Новые серверы HPE ProLiant с процессором AMD EPYC 3-го поколения станут доступны к заказу по всему миру с 19 апреля 2021 года.

Все серверы HPE ProLiant и системы HPE Apollo с процессором AMD EPYC 3-го поколения будут доступны к приобретению и по модели «все-как-сервис» через сервис HPE GreenLake.