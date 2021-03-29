Atos представит доклад на конференции CNews «Цифровая трансформация 2021»

Алексей Коваленя, технический консультант департамента больших данных и безопасности Atos в России, выступит на конференции CNews «Цифровая трансформация 2021» и поделится новостями об обновленном портфеле программно-аппаратных и комплексных решениях Atos для организации эффективной работы с большими данными.

Данные имеют критически важно значение, позволяя создавать инновации и повышать конкурентоспособность компании. Цифровая трансформация требует наличия надежной архитектуры данных.

Уникальный ПАК Atos DataLake Appliance для развертывания озера данных – согласованная система управления данными и обеспечения безопасности, которая осуществляет управление всем жизненным циклом информации. Atos DataLake Appliance – возможность извлекать максимальную пользу из имеющихся данных.

Atos предлагает полноценные решения на базе периферийных вычислений, включая аппаратное обеспечение, программное обеспечение, профессиональные услуги и готовые сценарии использования: обеспечение безопасности, автоматизация оценки качества, предиктивное обслуживание оборудования, повышение уровня лояльности клиентов и многое другое. Широкая экспертиза, накопленные знания и опыт Atos помогают ускорению цифровизации бизнеса во всем мире.