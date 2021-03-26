«Техносерв консалтинг» развернула HR-платформу Talentforce в облаке «Техносерв Cloud»

Сервис Talentforce компании «Техносерв консалтинг» развернут на мощностях облачного провайдера «Техносерв Cloud». Все данные пользователей отечественной HR CRM защищены, а доступность сервиса гарантирована высоким уровнем SLA 99,95%.

Talentforce – это собственная разработка «Техносерв консалтинг», система управления рекрутментом и развитием персонала. С ее помощью бизнес любого размера и сферы деятельности может решать задачи поиска и найма специалистов, проведения интервью, адаптации или обучения сотрудников, роботизировать рутинные функции HR-департамента. Функциональность Talentforce разбита на модули: «Вакансии», «Кандидаты», «Коммуникации», «Развитие персонала», а также модули интеграции с Power BI, администрирования и операционной отчетности. Это позволяет гибко подходить к потребностям заказчиков.

Доступ к услуге через облачную платформу осуществляется по модели SaaS, стоимость подписки зависит от набора функций. Есть три стандартных тарифа, которые делятся по масштабу бизнеса — от малых до крупных предприятий. Четвертый тариф – Enterprise – включает максимальный спектр функциональности и предполагает глубокую настройку и доработку системы под индивидуальные требования заказчика. Он также доступен для облачной платформы, а предоставление расширенного доступа к API и хранилищу данных стало даже проще и надежнее благодаря передовым возможностям виртуального дата-центра.

Размещение Talentforce на облачной платформе Техносерв Cloud гарантирует для пользователей надежность работы сервиса, высокую доступность и защиту данных. Использование высокопроизводительных ресурсов виртуального дата-центра позволяют поддерживать бесперебойное функционирование приложения с заданным качеством, в том числе в условиях многопользовальской работы. Надежность платформы «Техносерв Cloud» и доступность услуг обеспечивается благодаря размещению в дата-центре уровня Tier III, многократному резервированию ключевых компонентов, в том числе Интернет-соединения. Легкая масштабируемость позволит «Техносерв консалтинг» быстро реагировать на увеличение количества подписчиков и наращивать мощности виртуальных машин соответственно возрастающим потребностям.

Дополнительным преимуществом размещения сервиса Talentforce на облачной платформе является высокий уровень защиты информации, в том числе обрабатываемых персональных данных. «Техносерв Cloud» обеспечивает комплексную защиту пользовательских данных, что подтверждается в том числе полным набором разрешительной документации и лицензиями ФСТЭК и ФСБ России. Инфраструктура облачной платформы соответствует требованиям третьего и четвертого уровней защищенности, что позволяет размещать и хранить персональные данные.

По словам управляющего директора «Техносерв консалтинг» Кирилла Булгакова, совместный проект двух компаний в рамках группы – «Техносерв консалтинг» и «Техносерв Cloud» – имеет большое значение для развития каждого из направлений.

«Синергия ресурсов вендора и облачного провайдера важна с точки зрения дальнейшего развития программных продуктов и облачной инфраструктуры. Мы планируем расширять набор инструментов, которые могут быть использованы для цифровизации бизнес-процессов и развернуты в облаке, – сказал Кирилл Булгаков. – Корпоративные пользователи все чаще отдают предпочтение облачным моделям, чему способствует рост спроса на онлайн-сервисы, спровоцированный пандемией. Мы готовы предложить тем, кто уже ощутил преимущества облачных решений и сервисов, современные российские платформенные решения, что особенно актуально в связи с политикой импортозамещения. В частности, HR CRM Talentforce, снижающую затраты на рекрутмент и повышающую его эффективность».

«Гибкая облачная инфраструктура обеспечивает оптимальное с точки зрения цены/качества предоставление серверных мощностей под любой запрос клиента из разных сфер и разного масштаба, а гибкость тарифной политики продукта Talentforce дает возможность поэтапно автоматизировать бизнес-процессы, связанные с управлением человеческим капиталом», – отметил Виктор Финк, директор проекта Talentforce, ресурсный директор «Техносерв консалтинг».

«Доступ к HR-платформе Talentforce через облако удобен для компаний: возможность подключения из любой точки мира через интернет позволит гибко подходить к организации работы HR-подразделения, в том числе применять дистанционный формат. Это актуальный тренд, например, наше исследование в конце 2020 г. показало, что в 83% компаний среднего и малого бизнеса в Москве допускают, что будут продолжать применять практику удаленной работы, – отметил Михаил Блинов, руководитель облачного провайдера «Техносерв Cloud». – Облачные сервисы помогают разработчикам и поставщикам услуг закрывать потребности заказчиков в получении ИТ-сервисов по запросу. Неудивительно, что многие отечественные компании склоняются к использованию облачной инфраструктуры в качестве приоритетного сценария развития бизнеса».

Текущие клиенты «Техносерв Cloud» получат доступ к современной системе для рекрутмента и управления персоналом Talentforce со значительной скидкой. Уже сейчас можно оформить заявку на демо-доступ и пройти бесплатный тест-драйв системы в течение 14 дней.