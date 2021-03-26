Спецпроекты

SAS обеспечила бесшовную интеграцию между Microsoft Azure и SAS Viya

Интеграция Бизнес-приложения Облака

SAS продолжает курс на демократизацию инструментов аналитики как на уровне пользователей, так и на технологическом уровне. Доступ к возможностям аналитической платформы SAS Viya становится проще и удобнее. Последние доработки помогают беспрепятственно управлять рабочими аналитическими нагрузками и встраивать аналитику SAS в различные приложения.

Теперь, как и было анонсировано летом 2020 г. в рамках стратегического партнерства SAS и Microsoft, общим клиентам SAS и Microsoft доступен обширный портфель продвинутых аналитических решений: SAS Viya и некоторые отраслевые решения SAS уже есть на Microsoft Azure Marketplace. К концу года и в будущем на облачной платформе Microsoft Azure появятся новые решения SAS.

Глубокая интеграция аналитической платформы SAS Viya с Microsoft Azure дает клиентам возможность с легкостью использовать аналитику SAS в облачных средах и надежно запускать их, а также легко предоставлять пользователям доступ к последним изменениям и централизованно управлять ресурсами и нагрузками с помощью уже знакомых инструментов. Все это позволит ИТ-отделам уделять больше внимания важным стратегическим рабочим нагрузкам, которые помогают бизнес-лидерам принимать более обоснованные решения, и меньше времени тратить на рутинные аналитические задачи.

«Партнерство с SAS помогло нашим клиентам ускорить рост и расширить их инициативы в рамках цифровой трансформации. Последнее обновление SAS Viya обеспечивает удобное и беспроблемное взаимодействие пользователей с Microsoft Azure и предоставляет аналитические возможности нашим клиентам из разных отраслей. Возможность использовать в облаке мощнейшую аналитику позволяет принимать бизнес-решения быстрее и эффективнее», – сказал Кейси МакГи, вице-президент по международным продажам независимых поставщиков ПО в Microsoft.

Одно из множества отраслевых решений облачной аналитики, над которыми совместно работают SAS и Microsoft, – это сервис Predict & Plan Consumer Demand, построенный на SAS Viya и теперь доступный на Microsoft Azure Marketplace. Экспертиза SAS в ритейле, а именно – знание и умение сокращать запасы, улучшать клиентский опыт, повышать точность прогнозов и прибыльность – в сочетании с гибкостью Microsoft Azure позволяют автоматизировать сложные задачи планирования и в конечном итоге повысить эффективность цепочек поставок.



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