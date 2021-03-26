Партнер «Сименс» в Казахстане проведет модернизацию Донского горно-обогатительного комбината

«Сименс» приступила с помощью партнера к реализации проекта на Донском горно-обогатительном комбинате – предприятии по добыче хромовой руды. В рамках партнерства «Сименс» в Казахстане поставит оборудование для обновления системы автоматизации комплекса УПО-1, а также проведет переход на новую версию системы управления непрерывными процессами SIMATIC PCS7 V9.0. – ранее на предприятии использовалась версия 6.0.

Реализация масштабного проекта по обновлению позволит Донскому горно-обогатительному комбинату перейти на новый уровень автоматизации производства. Кроме того, внедрение новых решений станет важным шагом на пути цифровизации и может послужить базой для создания цифровых двойников предприятия в дальнейшей перспективе. Этому способствуют возможности системы SIMATIC PCS7 версии V9.0, которая повышает эффективность инженерного управления и совершенствует процессы обработки и интеграции данных. Это решение дает максимальную гибкость при масштабировании предприятия или модернизации его отдельных направлений.

Донской горно-обогатительный комбинат, расположенный в городе Хромтау (Казахстан) – второй по величие в мире по объему подтвержденных запасов: залежи хромовой руды в составе основного месторождения обладают протяженностью около 22 км в длину и 7 км в ширину. С точки зрения качества добываемая и перерабатываемая им руда не имеет мировых аналогов. Она отличается высоким содержанием хрома (до 62% Cr2O3) и применяется для выплавки ферросплавов в металлургии, изготовления огнеупоров и в химической промышленности для производства хромовых соединений. Это одно из важнейших предприятий Казахстана, и его цифровизация важна не только для самого комбината, но и для экономики всей страны