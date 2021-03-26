M1Cloud представил VDI для ИТ-емкого и распределенного бизнеса в облаке

Сервис-провайдер M1Cloud представил услугу удаленных рабочих столов (VDI) на базе VMware Horizon для ИТ-емкого и географически распределенного бизнеса, который предъявляет высокий уровень требований к скорости развертывания виртуальных машин и задействует одновременно несколько сотен удаленных рабочих станций.

Решение VDI от M1Cloud позволяет разворачивать рабочие столы в высоконадежном облаке для удаленной работы из любой точки мира с любого типа устройства через шифрованную сессию, при этом время развертывания составляет всего несколько минут. Решение включает преднастроенное программное окружение на мощном и надежном серверном оборудовании сервис-провайдера с возможностью гибко администрировать типовые рабочие места.

«В этом году, как и в прошлом, сервисы VDI являются востребованными и экономически обоснованными. Облачный VDI от M1Cloud с гарантированным SLA и максимально гибкой кастомизацией, в том числе одновременным развертыванием нескольких пулов рабочих столов с различным окружением ПО, конфигурацией ресурсов и оптимальной архитектурой решения», - прокомментировал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud (Stack Group).

Предлагаются разные типы VDI по способам их развертывания под специфические задачи бизнеса, как полноценные независимые виртуальные машины с возможностью делать резервное копирование (Full clone), как снэпшот с реплики виртуальной машины, созданной на основе мастер-образа, который использует виртуальный диск родительской виртуальной машины и по умолчанию не сохраняет данные пользователя при следующей сессии (Linked clone) и как снэпшот с родительской виртуальной машины с общей оперативной памятью и общим виртуальным диском, при этом каскад ВМ разворачивается из мастер-образа (Instant clone).