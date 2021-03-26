«1С-ижтиси» автоматизировала процесс обновления нетиповой «1С: ERP» в ТД «Продсервис»

«1С-ижтиси» автоматизировала процесс обновления нетиповой «1С:ERP» в ТД «Продсервис». ТД «Продсервис» является дистрибьютором отечественных и зарубежных предприятий, выпускающих сырье для кондитерской и хлебопекарной промышленности.

Управления ресурсами организации осуществляется в системе «1С: ERP». Для поддержания нетиповой программы в актуальном состоянии в компании решили обратиться к услугам ижевской фирмы «1С-ижтиси», которая предложила воспользоваться сервисом обновления измененных конфигураций. Использование автоматизированного решения позволило оптимизировать процесс обновления «1С» и сократить трудовые и временные затраты организации.

Дмитрий Борисов, директор по развитию ТД «Продсервис», сказал: «Регулярное обновление в четко указанный срок и за разумную стоимость — главное преимущество Сервиса. Обновление «1С: ERP» занимает гарантированно пять рабочих дней, и я могу спокойно запланировать время между отчетами и знать, что в этот период получу актуальный релиз программы».