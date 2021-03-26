Спецпроекты

«1С-ижтиси» автоматизировала процесс обновления нетиповой «1С: ERP» в ТД «Продсервис»

Интеграция Бизнес-приложения

«1С-ижтиси» автоматизировала процесс обновления нетиповой «1С:ERP» в ТД «Продсервис». ТД «Продсервис» является дистрибьютором отечественных и зарубежных предприятий, выпускающих сырье для кондитерской и хлебопекарной промышленности.

Управления ресурсами организации осуществляется в системе «1С: ERP». Для поддержания нетиповой программы в актуальном состоянии в компании решили обратиться к услугам ижевской фирмы «1С-ижтиси», которая предложила воспользоваться сервисом обновления измененных конфигураций. Использование автоматизированного решения позволило оптимизировать процесс обновления «1С» и сократить трудовые и временные затраты организации.

Дмитрий Борисов, директор по развитию ТД «Продсервис», сказал: «Регулярное обновление в четко указанный срок и за разумную стоимость — главное преимущество Сервиса. Обновление «1С: ERP» занимает гарантированно пять рабочих дней, и я могу спокойно запланировать время между отчетами и знать, что в этот период получу актуальный релиз программы».

Другие материалы рубрики

Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы

Роскомнадзор отказался от идеи регистрировать в соцсетях по паспорту, но придумал другой способ узнать данные пользователей

В России появится спецсайт для маленьких закупок

Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности

МТС вложила $10 млн в американского производителя ИИ-чипов

НИИ «Восход» добился автономии от Минцифры

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

7 автоматических кофемашин до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие электрогенераторы: выбор ZOOM

Техноблог

LPDDR5 и LPDDR4X — в чем отличия и что лучше?

Пылесосы с НЕРА-фильтром: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота