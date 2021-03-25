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«Юникорн» внедрит систему «Умный дом» на объектах жилой недвижимости

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«Юникорн», резидент кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково», выиграла открытый конкурс и приступила к работам по проектированию, поставке и монтажу оборудования для системы «Умный дом» на объектах жилой недвижимости ГК ФСК.

Внедрение оборудования не требует изменений в проекте застройщика. Вместе с тем система «Умный дом» для квартир бизнес-класса предполагает удаленное управление освещением и розетками, контроль и оповещение о протечках, автоматическое перекрытие подачи воды в случае обнаружения неисправности. «Умный дом» поможет на расстоянии управлять микроклиматом в квартире, подогревом полов и электрокарнизами.

Все датчики и приборы являются частью единой экосистемы Ujin и функционируют на базе облачной платформы Ujin Os, которая легко интегрируется со сторонним оборудованием, программным обеспечением и платформами. Резервирование данных в шести дата-центрах уровня Tier III, локализованных на территории России, обеспечивает максимальную отказоустойчивость и надежность платформы (фактическая доступность 99,99%). Все оборудование продолжает надежно работать даже в отсутствие интернет-соединения.

Светлана Перминова, CEO компании «Юникорн», сказала: «Современному человеку важно жить в комфорте: иметь возможность создавать микроклимат в собственном доме, управлять бытовыми приборами и контролировать все вопросы, связанные с безопасностью. Система “Умный дом” на базе платформы Ujin позволяет решать все эти задачи при помощи смартфона и всего одного приложения».

Пользователи могут управлять системой через специальное мобильное приложение, в котором в режиме реального времени отображаются все показатели помещения. Там же можно создавать сценарии работы отдельных приборов и системы в целом, осуществлять индивидуальную настройку, адаптируя «Умный дом» под конкретные потребности. Кроме того, в систему можно интегрировать голосового помощника и управлять всеми функциями «Умного дома» с помощью внешней аудиоколонки и сервиса искусственного интеллекта, распознающего человеческую речь.

Алексей Южаков, сооснователь компании «Юникорн», сказал: «Интеллектуальное жилое пространство создает дополнительное конкурентное преимущество застройщику на этапе вывода объекта на рынок, а после покупки – комфортные условия проживания для собственников, облегчает взаимодействие с управляющей компанией».

Проект реализуется в жилых комплексах ГК ФСК «Режиссер», Sydney City и «Архитектор». Интеллектуальная система управления и контроля коммуникаций будет установлена в более чем 3 тыс. квартир.

Петр Кирилловский, директор департамента по развитию продукта ГК ФСК, отметил: «За умными технологиями – будущее. В наших новых проектах бизнес-класса и в самих зданиях, и во всех квартирах запланированы системы автоматизации. “Умный дом” в квартире – это не просто набор оборудования, это система, которая дает возможность использовать определенные сценарии в настройках, позволяющие обеспечить еще больший комфорт собственнику жилья».

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