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Orange Business Services поставил облачные услуги участникам европейского образовательного проекта GEANT

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Orange Business Services стал партнером образовательной компании GEANT в рамках проекта создания облачной исследовательской среды (Open Cloudsfor Research Environments, OCRE). OCRE позволяет академическим и исследовательским учреждениям Европы пользоваться всеми преимуществами облачных технологий: повышенной безопасностью, гибкостью, высокой эффективностью, возможностью совместной работы.

Цель проекта OCRE — ускорить внедрение облачных технологий в европейском исследовательском сообществе, объединив провайдеров облачных сервисов и исследовательские группы. В рамках соглашения Orange Business Services будет предоставлять облачные сервисы национальным научно-образовательным провайдерам (National Research Education Networks, NREN), а также более 8 тыс. учреждений по всей Европе, охватывая услугами более 50 млн пользователей.

GEANT — важная часть европейской ИТ-инфраструктуры. Компания реализует сетевые услуги для научной работы, исследований, образовательных программ и инноваций. Также выпускает каталог облачных сервисов, предоставляемых поставщиками в рамках проекта OCRE. Набор услуг разрабатывался на основе требований конкретных исследовательских и образовательных сообществ.

Orange Business Services предоставляет свою облачную платформу Flexible Engine, высокопроизводительную инфраструктуру, поддерживающую новые технологии, такие как управление большими данными (Big Data) и искусственный интеллект (AI). Также обеспечивает безопасность платформы.

Возможности Flexible Engine уже используются в многочисленных европейских кейсах и станут частью суверенной облачной экосистемы GAIA-X, которая создается как единая общеевропейская информационная инфраструктура. Orange, как один из 22 членов-основателей GAIA-X, участвует в разработке руководящих принципов и базовых сервисов объединенной инфраструктуры открытых данных, основанной на европейских ценностях.

«Знание рынка облачных услуг и опыт Orange позволят предложить сбалансированное сочетание управляемости, набора сервисов и ценообразования всем участникам проекта OCRE. Они смогут воспользоваться защищенной мощью облачной инфраструктуры, ориентированной на будущее, которая значительно расширит их исследовательские возможности», — прокомментировал директор по облачным и цифровым сервисам GEANT Дэйв Хейнс (Dave Heyns).

«Orange Business Services для GEANT — надежный глобальный поставщик цифровых услуг, способный обеспечить гибкость облачной инфраструктуры и широкий набор профессиональных сервисов для исследовательских и образовательных сообществ Европы. Это позволит им оставаться в авангарде исследований и инноваций. Наш богатый опыт в области защиты данных и европейского регулирования обеспечит GEANT и исследователям доверенную среду для их интеллектуальной собственности», — сказал исполнительный вице-президент Orange Business Services по международным отношениям Кристоф Симонс (Kristof Symons).

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