Спецпроекты

BI.Zone представила новое решение класса SD-WAN со встроенными функциями безопасности

Безопасность Телеком Инфраструктура Интеграция Системное ПО

BI.Zone представила Secure SD-WAN — решение класса SD-WAN, поддерживающее шифрование по ГОСТ. Продукт помогает снизить издержки и справиться с ограничениями человеческих ресурсов при подключении новой площадки, а также предотвратить утечки конфиденциальной информации. Новый подход призван решить проблемы традиционной сети, упростить инвентаризацию ИТ-активов, обеспечить более надежную и стабильную связь между площадками.

Продукт включен в реестр российского ПО, поэтому подходит даже тем компаниям, которые держатся курса на импортозамещение и используют только отечественные решения. Также для некоторых организаций преимуществом будет возможность работать по сервисной модели с аутсорсингом задач по управлению безопасностью сети.

Благодаря BI.Zone Secure SD-WAN можно существенно снизить цифровые риски за счет упрощения процесса настройки политик безопасности и минимизации количества точек, в которых может быть допущена ошибка. Чем больше в инфраструктуре устройств, тем менее устойчивой она становится к отказам и сбоям, ведь из-за аварии на одном из них недоступной становится целая площадка. Продукт позволяет избежать этого и обеспечить стабильность ИТ-инфраструктуры.

Для защиты данных, передаваемых между площадками, BI.Zone Secure SD-WAN использует современные алгоритмы шифрования, в том числе отечественные. Ранее специалисты BI.Zone разработали собственную спецификацию протокола WireGuard. Ознакомиться с ней можно на github.

Распределенная часть продукта BI.Zone Secure SD-WAN представлена в виде сетевых серверов собственной разработки, поставляемых на площадку. Устройство заменяет все многообразие типов сетевого оборудования и позволяет оптимизировать производительность и расходы, а также автоматизировать большинство ручных операций. Кроме того, система устойчива к возникающим ошибкам как внешним (отказы каналов связи, действия злоумышленников), так и внутренним (ошибки администраторов).

Для установки BI.Zone Secure SD-WAN не требуется специальных знаний. Чтобы подключить новую площадку, нужно сделать всего три шага: создать новую площадку в интерфейсе управления из шаблона; сгенерировать ссылку активации нового устройства; подключиться к BI.Zone CyberEdge через LAN или Wi-Fi и перейти по ссылке активации.

Затем сетевой сервер сам свяжется с централизованной системой управления, и в течение несколько минут новая площадка будет подключена.

«BI.Zone Secure SD-WAN позволяет сократить расходы на обеспечение стабильной связи с распределенными площадками. Этому способствует интеллектуальная система выбора канала связи с наилучшим качеством. Наше решение минимизирует риски кибербезопасности благодаря виртуальным сетевым функциям, например, файрволу. В основу мы заложили принцип простоты, то есть решением можно пользоваться уже с первых минут без глубокого погружения в документацию. К тому же BI.Zone Secure SD-WAN — полностью наша разработка, и мы позаботились о качестве каждой детали», — сказал директор блока управляемых сервисов BI.Zone Муслим Меджлумов.



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