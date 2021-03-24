«СберСервис» стал авторизованным партнером Microsoft

Крупнейшая сервисная ИТ-компания «СберСервис» (входит в экосистему «Сбера») получила статус авторизованного партнера Microsoft, подписав соответствующее соглашение с Microsoft Ireland Operations Limited (MIOL). Данное партнерство стало продолжением стратегического сотрудничества между Microsoft и Сбером. Теперь у более чем 2,7 млн корпоративных клиентов Сбера появится возможность приобретать новейшие продукты и решения Microsoft для цифровой трансформации бизнеса, а также получить качественный и современный ИТ-сервис.

«Мы уверены в успехе нашего партнерства с Microsoft, – подчеркнул Алексей Евтушенко, генеральный директор «СберСервиса». – Получение статуса авторизованного партнера даст нам возможность реализовать комплексные проекты "под ключ", а также позволит предложить клиентам новые инструменты для эффективного и быстрого развития российских компаний».

С марта 2021 года СберСервис предлагает российским компаниям ПО Microsoft по программе Open Value. Клиентам станут доступны три варианта лицензирования: единовременный выкуп, рассрочка, при которой платежи вносятся равными частями в течение трех лет, а также аренда с фиксированной ежегодной оплатой. Они смогут приобрести клиентские и серверные операционные системы, офисные приложения и современные средства коммуникаций и совместной работы Microsoft Teams, инструменты аналитики данных, а также использовать преимущества облака Microsoft Azure, в том числе и в гибридных сценариях.

«Получение СберСервисом статуса авторизованного партнера Microsoft – это еще один важный шаг в стратегическом сотрудничестве нашей компании с группой Сбер, – подчеркнула Кристина Тихонова, президент Microsoft в России. – Мы уверены, что благодаря партнерству наши продукты и решения станут еще более доступными для заказчиков по всей стране, а глубокая экспертиза СберСервиса по реализации ИТ-проектов поможет их цифровой трансформации».

Программа Open Value – прекрасный вариант для заказчиков, планирующих или уже осуществляющих переход в облако: она позволяет в рамках единого соглашения гибко и выгодно использовать лицензионные продукты и облачные сервисы Microsoft, упростить управление лицензиями, управлять затратами на ПО и лучше контролировать инвестиции, что особенно актуально для небольших компаний, а также использовать опцию Software Assurance, которая дает ряд дополнительных преимуществ, таких, как обучение, планирование развертывания, обновление программного обеспечения и поддержка продуктов.