Правительство Чувашии и фирма «1С» будут сотрудничать в области ИТ

Глава Чувашии Олег Николаев и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий.

Соглашение предусматривает укрепление взаимодействия сторон в области ИТ-решений и формирование эффективной системы государственного управления регионом с использованием программной платформы «1С: Предприятие». Сотрудничество станет дополнительным инструментом цифровой трансформации Чувашии.

Взаимодействие в рамках соглашения позволит задействовать опыт сторон и их компетенции в сфере государственного управления для стандартизации, унификации и оптимизации процессов финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности государственных учреждений Чувашской Республики. По словам Бориса Нуралиева, у фирмы «1С» имеется опыт успешной реализации облачных систем регионального масштаба, которые охватывают тысячи учреждений и обеспечивают их эффективную работу.

Также стороны будут взаимодействовать в части развития образовательной информационной среды в учебных учреждениях региона, в частности, по направлениям подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий.