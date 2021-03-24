Спецпроекты

«Айди – технологии управления» завершила внедрение СЭД в «Янтарьэнерго»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Айди – технологии управления» объявила о завершении проекта по внедрению системы электронного документооборота в «Янтарьэнерго». Проект предусматривал миграцию исторических данных из АСУД заказчика в систему электронного документооборота СЭДО, разработанную и внедренную компанией «Айди – технологии управления» на базе собственной платформы Documino.

Компания АО «Янтарьэнерго» (на 100% принадлежит ПАО «Россети») является крупнейшей электросетевой организацией на территории Калининградской области. В состав ее дочерних и зависимых обществ входят также генерирующая и сбытовая организации. Территория обслуживания равна площади Калининградской области - 15,1 тыс. км².

Проект реализовала рабочая группа из 20 специалистов. Работы стартовали в мае 2020 года и завершились в декабре. Итоговым результатом стало повышение эффективности работы с документами АО «Янтарьэнерго» за счет внедрения гибкого и функционального СЭД-решения, рассчитанного на поддержку работы АО «Янтарьэнерго» и 4 филиалов компании. Общее число пользователей, работу которых система поддерживает сегодня – 500 человек, предусмотрена возможность масштабирования решения.

В рамках миграции документооборота в новую систему был загружен 848 161 документ, а также перенесены все активные задания сотрудников компании. В первый день опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ) система позволила создать 534 новых документа.

Система интегрирована в единое информационное пространство электронного документооборота ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» с поддержкой механизма сквозных бизнес-процессов обработки входящих и исходящих документов, ОРД, документов правления, комитетов, совета директоров, а также исполнения резолюций.

Реализована поддержка полных и сокращенных жизненных циклов документов: входящие, исходящие, внутренние, распорядительные и т.д. Кроме того, в СЭД налажены процессы взаимодействия «Янтарьэнерго» с организациями ГК «Россети» по направлениям согласования, рассылки и контроля исполнительской дисциплины.

«Внедрение единого решения СЭДО обеспечило необходимый уровень автоматизации работы с договорными документами, а также интеграционное взаимодействие с системой «1С: Управление холдингом». Реализован бизнес-процесс для регистрации обращений потребителей и получения статистики хода исполнения обращений граждан. Для удобства регистрации пользователей в системе используется интеграция со службой каталогов Microsoft Active Directory. В ходе дальнейшей эксплуатации системы мы рассчитываем повысить скорость операционного взаимодействия по текущим вопросам как внутри организации и филиалов, так и с головной компанией», - комментирует Алексей Андреев, директор дирекции информационных технологий АО «Янтарьэнерго».

По его словам, в установленные сроки компания получила СЭД на современной импортозамещенной платформе с возможностью расширения функционала и масштабирования в будущем.

«Мы успешно завершили проект по внедрению СЭД в декабре 2020 г. Разработка проектных решений, обучение пользователей, предварительная приемка были проведены в дистанционном режиме с учетом текущей обстановки и требований по удаленной работе. Решение обладает современным интерфейсом, а гибкая платформа позволяет пользователям быстро освоить систему», - отмечает исполнительный директор «Айди – технологии управления» Михаил Егоров.

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