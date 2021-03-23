Syssoft поставила инфраструктурные ИТ-решения в Tekta Group

Syssoft («Системный софт») поставила стек решений для виртуализации и резервного копирования в Tekta Group, девелоперскую компанию полного цикла. В рамках выполнения проекта была развернута платформа VMware vSphere 7 Enterprise Plus, а также продукт Veeam Backup & Replication.

Среди основных целей внедрения такого стека решений — обеспечение стабильной работы главных бизнес-приложений в условиях пост-коронавирусного мира, а также необходимость комплексно защищать инфраструктуру.

«Работа в условиях пандемии показала те ”узкие” места, которые важно было проработать для достижения высоких бизнес-показателей. В первую очередь, важно было организовать современную платформу виртуализации для создания облачной инфраструктуры и модернизировать рабочую нагрузку на серверах без снижения производительности. Мы рассчитываем, что это снизит затраты на поддержание непрерывности бизнеса компании. Еще одной приоритетной задачей было обеспечение доступности и быстрого восстановления всех приложений и управление процессами резервного копирования», — сказал Антон Солорев, директор департамента информационных технологий Tekta Group.

VMware vSphere 7 — платформа виртуализации, которая преобразует центры обработки данных в агрегированные вычислительные инфраструктуры, включающие процессоры, хранилища и сетевые ресурсы. Решение управляет этими инфраструктурами как единой операционной средой и предоставляет бизнесу инструменты для администрирования центров обработки данных в этой среде. vSphere 7 также обеспечивает упрощенное управление жизненным циклом, имеет встроенную систему безопасности и ускоряет работу традиционных приложений.

Veeam Backup & Replication – решение для защиты облачных, виртуальных и физических систем, которое помогает мгновенно восстановить виртуальные машины vSphere из резервной копии. Это позволяет использовать продукт Veeam как единое программно-определяемое решение для резервного копирования, репликации и послеаварийного восстановления.

«Для Syssoft сотрудничество с Tekta Group – амбициозный и интересный проект. Команда накопила большой опыт в работе с решениями по виртуализации и резервному копированию, поэтому, проанализировав задачи и приоритеты заказчика, мы подобрали максимально подходящий стек решений. Теперь инфраструктура стала более удобной и гибкой, ее можно оперативно подстраивать под требования бизнеса», — сказал Константин Шарапов, старший менеджер отдела продаж компании Syssoft.