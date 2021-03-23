Спецпроекты

Schlumberger и Yandex.Cloud помогут российским нефтегазовым компаниям ускорить цифровизацию

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Schlumberger и Yandex.Cloud заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого платформа искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых инструментов DELFI будет размещена на Yandex.Cloud. Партнерство Schlumberger и Yandex.Cloud позволит российским энергетическим компаниям воспользоваться новыми цифровыми сервисами и технологиями в области искусственного интеллекта и больших данных для повышения эффективности бизнеса.

Среда DELFI объединяет ведущие программные решения от компании Schlumberger, включая программную платформу Petrel E&P, платформу для скважин Techlog и инструментарий для моделирования пласта высокого разрешения INTERSECT, и расширяет их возможности с помощью искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, которые становятся возможными благодаря облачным технологиям.

Эти цифровые технологии выгодны в сегментах разведки и добычи, поскольку они позволяют работать с крупными и сложными моделями, производить цифровые расчеты моделей и их анализ за меньшее время, по сравнению с традиционными вычислительными решениями. Например, время выполнения 400 расчетов модели геологической среды, для пользователей DELFI, было сокращено с 11 дней до 46 минут. Такое повышение производительности приводит к значительному сокращению времени вывода продукта на рынок для операторов нефтегазовой отрасли, что позволяет им намного быстрее окупать свои инвестиции.

«Наше стратегическое сотрудничество с Yandex.Cloud ускорит цифровую трансформацию российской энергетики. Размещая среду DELFI в Yandex.Cloud, мы предоставляем клиентам безопасный доступ к нашим ведущим ИИ и цифровым решениям в быстро развивающемся облачном сервисе по всей России. Благодаря передовым облачным технологиям и практически безграничным возможностям в области геофизики, инженеры и специалисты по обработке данных смогут ускорить свои рабочие процессы и анализ данных, что позволит улучшить важные решения для бизнеса, - прокомментировал Рустам Биктимиров, вице-президент по цифровым технологиям и интеграции компании Шлюмберже в России и Центральной Азии. - Развертывание комплекса DELFI поможет российскому энергетическому сектору повысить производительность всей производственной цепочки».

Сервис Yandex.Cloud был выбран из-за его обширной и постоянно растущей сети центров обработки данных по всей России, поддерживаемых собственными технологиями и сервисами для хранения, обработки и анализа данных с расширенными цифровыми возможностями, включая искусственный интеллект. Сервис Yandex.Cloud также соответствует международным и российским стандартам защиты и безопасности данных, в том числе требованиям 152-ФЗ, стандарту безопасности платежных карт PCI DSS и сертификатам соответствия международным стандартам информационной безопасности ISO 27001, ISO 27017 и ISO 27018.

«В таких ресурсоемких и наукоемких отраслях как нефтегазовая возможен колоссальный прорыв благодаря развитию и широкомасштабному использованию новых цифровых сервисов и бизнес-моделей. Мы целенаправленно инвестируем в развитие отрасли, совместно с крупнейшими промышленными и технологическими лидерами зарубежного и российского нефтегазового рынка», - прокомментировал Олег Коверзнев, операционный директор Yandex.Cloud.

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