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ГК Angara стала первым платиновым партнером Trend Micro в России

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Группа компаний Angara получила статус платинового партнера Trend Micro. На сегодняшний день группа компаний Angara – единственный в России и странах СНГ партнер Trend Micro со статусом Platinum.

На платиновый уровень партнерской программы Trend Micro выходят компании – ведущие эксперты в отрасли, которые обладают исключительными ресурсами, компетенциями и штатом сертифицированных специалистов. Группа компаний Angara отвечает требованиям вендора как по технической сертификации, так и по целевым оборотам; имеет широкий пул успешных проектов с использованием продуктов Trend Micro и предоставлением ценного клиентского опыта.

За время сотрудничества компании реализовали множество совместных проектов для крупнейших корпоративных и государственных заказчиков. На данный момент сотрудники группы компаний Angara реализуют самое масштабное внедрение TippingPoint, которое когда-либо выполнялось в России. Одним из последних завершенных проектов стало повышение защищенности РГС Банка и его клиентов от целенаправленных атак и программ-вымогателей с помощью продуктов Trend Micro.

«Группа компаний Angara добилась выдающихся успехов в сотрудничестве с Trend Micro и первой на рынке России и стран СНГ получила статус платинового партнера. Поздравляем команду ИБ-интегратора и желаем ей космических высот. Со своей стороны, мы приложим все усилия, чтобы поддержать нашего партнера в обеспечении заказчиков наиболее передовыми и максимально эффективными решениями информационной безопасности», – поздравил компанию во время вручения диплома Герман Позанков, региональный директор Trend Micro в России и СНГ.

«Я очень рад, что напряженная и ответственная работа в рамках нашего многолетнего успешного сотрудничества привела к такому результату, как наивысший партнерский статус. Я благодарю нашего партнера, компанию Trend Micro, за высочайшую оценку наших компетенций. Уверен, что новый этап взаимодействия послужит основой для дальнейшего развития совместных масштабных проектов по созданию и развитию эффективных и надежных инфраструктур ИБ коммерческих и государственных компаний», – отметил в своем благодарственном слове Сергей Шерстобитов, генеральный директор группы компаний Angara.

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