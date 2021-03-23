«Делайт 2000» модернизировала залы заседаний в МГПУ

«Делайт 2000» выполнила проект по модернизации нескольких залов заседаний Московского городского педагогического университета (МГПУ) с использованием уникальной разработки – конференц-платформы Confera, решающей все технологические вопросы для проведения совещаний с удаленными пользователями.

В конце 2019 г. руководство МГПУ приняло решение о необходимости модернизации мультимедийных комплексов в пяти помещениях для работы Ученого совета и ректората. Создаваемые в разных локациях комплексы должны были иметь одинаковый и интуитивно-понятный пользовательский интерфейс, чтобы сотрудникам было легко использовать современные технологии коммуникаций в своей работе. Одним из важнейших требований было обеспечение четкой передачи звука во время записи процедуры защиты докторских диссертаций, поскольку видеозапись с неразборчивой речью выступающего может быть признана недействительной. При этом монтаж оборудования нужно было осуществить без проведения масштабных строительных и ремонтных работ.

Перед руководством МГПУ стоял выбор – реализовать классический вариант AV-проекта или установить готовое решение конференц-платформу Confera, разработанное компанией «Делайт 2000».

Чтобы убедиться в правильности выбора, в одной из локаций МГПУ была установлена Confera для тестовой эксплуатации. Несколько месяцев тестирования сотрудниками университета позволили понять, что конференц-платформа действительно полностью соответствует всем требованиям по функциональности. Значительным плюсом было и то, что для ее установки не нужно проводить никаких дополнительных работ в помещении – штробить стены, прокладывать коммутацию, устанавливать оборудование на стенах и потолке. После тестового периода было принято решение установить конференц-платформы Confera на 20 посадочных мест каждая в пяти залах в разных корпусах университета.

Конференц-платформа Confera в МГПУ

В результате проекта специалистами «Делайт 2000» была создана современная аудиовизуальная инфраструктура для совместной работы научных кадров и профессорско-преподавательского состава университета. Руководство и преподаватели вуза получили современные средства коммуникаций для проведения заседаний Ученого совета, ректората, совещаний, презентаций и защиты докторских диссертаций.

Простая система управления конференц-платформы позволила сотрудникам университета быстро освоить новое оборудование и проводить мероприятия без технической поддержки ИТ-специалистов. Система управления реализована на восьми сенсорных кнопках, выгравированных на поверхности стола, и запрограммирована таким образом, чтобы каждый пользователь мог легко включить комплекс, выбрать источник информации, вывести на экраны нужную информацию, подключить свой планшет или ноутбук, зарядить гаджеты во время совещания, провести видеоконференцию.

Во время совещаний из обновленных залов у участников совещаний создается ощущение, что они находятся за одним столом вместе со своими удаленными коллегами. Умная микрофонная система обеспечивает хорошую слышимость всех выступающих, создавая эффект присутствия. Встроенные мониторы позволяют каждому участнику совещания хорошо видеть представленную на экранах информацию, при этом у всех присутствующих сохраняется полный визуальный контакт – никакое оборудование не загораживает собеседников.

Поскольку конференц-платформы начали использовать во время пандемии, на практике удалось оценить еще одно их преимущество – благодаря высокому качеству материалов можно проводить санитарную обработку столешницы дезинфицирующими средствами.