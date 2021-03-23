Спецпроекты

D2C-проект с Inventive eCommerce принес Lenovo в 2020 году 600 млн рублей

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Inventive eCommerce (входит в группу Inventive Retail Group) объявила об итогах первого года работы D2C-проекта крупного мирового производителя компьютерной техники Lenovo. Годовой оборот официального интернет-магазина и бренд-зон на маркетплейсах Ozon.ru и «Яндекс.Маркет» составил 593 млн рублей.

Inventive eCommerce – одна из крупнейших компаний по созданию и управлению интернет-магазинами и бренд-шопами – запустила D2C-проект (direct-to-consumer, прямые продажи) Lenovo в России в декабре 2019 года: официальный интернет-магазин и бренд-зоны на Ozon.ru и «Яндекс.Маркете». Также специалисты Inventive eCommerce выстроили процессы поставок от дистрибьюторов Lenovo, создали контакт-центр, службу клиентского сервиса, оптимизировали логистику. Среди сервисов, которые уже доступны покупателям – финансовые услуги, дополнительные гарантии, сервисное обслуживание, срочная доставка по Москве.

По итогам года работы оборот D2C-проекта Lenovo составил 593 млн рублей. Основная доля продаж техники бренда пришлась на интернет-магазин (58%), на втором месте – продажи корпоративным клиентам (28%), далее идут бренд-зоны на Ozon.ru и «Яндекс.Маркете» (14% совокупно). Суммарно все площадки Lenovo за год работы проекта посетили более 3 млн человек.

По статистике Inventive eCommerce, основа аудитории – люди в возрасте от 25 до 44 лет. Вместе с тем самый высокий средний чек был у представителей старше 65 лет. Каждый пятый покупатель возвращается на онлайн-площадку бренда для повторных покупок. Мужская аудитория превалирует над женской.

«Прямые продажи стали трендом последнего времени. Эта модель позволяет брендам быть более гибкими в проведении маркетинговых акций, продвижении уникальных продуктов и донесении ценностей и значимой информации до потребителя. Прямая связь со своей аудиторией открывает новые возможности продвижения, дает возможность лучше узнать клиента и повышает его лояльность», – говорит генеральный директор Inventive eCommerce Евгений Усенко.

«Перед нами стояла задача – выйти на новые динамично развивающиеся площадки и построить в России омниканальную систему продаж как основных продуктов компании, так и клиентских сервисов, уделив особое внимание не только общему увеличению объема продаж, но и максимальной удовлетворенности клиентов. Причем, мы хотели этого добиться в кратчайшие сроки. Осуществить такой проект без привлечения локального партнера было практически нереально. Опыт и компетенции Inventive eCommerce в электронной коммерции позволили нам реализовать все запланированное в 2020 году и поставить новые амбициозные задачи», – комментирует руководитель направления электронной коммерции компании Lenovo Денис Беляев.

В 2021 году Inventive eCommerce продолжит развивать D2C-проект Lenovo: запустит мобильные приложения интернет-магазина, расширит линейку финансовых продуктов (лизинг, рассрочка), организует премиальную службу доставки. Кроме того появится возможность аренды устройства как на короткий, так и на длительный сроки.

Для b2b-клиентов будет запущены портал с полным самообслуживанием и услуги управления жизненным циклом устройств (device lifecycle management). В 2021 году Inventive eCommerce также планирует открыть бренд-зоны Lenovo на новых маркетплейсах, что сделает продукцию бренда еще ближе к российскому потребителю.

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