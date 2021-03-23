«Аэродиск» запускает бесплатное обучение работе с российскими технологиями

«Аэродиск» начинает проводить регулярные учебные курсы для ИТ-специалистов и представителей своих партнёров. Основная цель обучения — сделать работу с российскими технологиями более простой и понятной, а также обеспечить рост цифровых компетенций на внутреннем рынке.

«Аэродиск» запускает несколько учебных программ. Первая программа посвящена обучению технических специалистов работе с СХД Aerodisk Engine, а также с полностью отечественным решением «Аэродиск Восток». Кроме того, курс включает получение общих знаний в области хранения данных.

Программа состоит из теоретической и практической частей. Сначала преподаватели расскажут о подходе к планированию сетей хранения данных, об общих характеристиках СХД систем хранения данных: их обслуживании, устранении неисправностей. На следующем этапе специалисты, которые проходят обучение, смогут выполнить задания на виртуальных машинах, эмулирующих работу отказоустойчивых СХД Аэродиск. В конце всех ждёт экзамен.

«Российский ИТ-рынок остро ощущает дефицит квалифицированных специалистов, которые умеют работать с отечественными решениями: все учебные программы школ и университетов заточены исключительно под иностранные технологии, и нашим кадрам просто негде взять нужные знания. Мы очень хотим исправить ситуацию, чтобы у молодых ребят не было страха перед нашими технологиями — а ещё мифов и стереотипов, настолько далёких от правды, — отмечает Вячеслав Володкович, генеральный директор компании “Аэродиск”. — Наши курсы бесплатны и подходят для всех желающих ИТ-специалистов, так или иначе связанных с темой хранения данных. Это практически уникальный формат среди российских технологических производителей».

Вторая программа направлена на обучение представителей партнёров «Аэродиска», которые занимаются продажами решений компании. Слушатели курса смогут подробно изучить рынок систем хранения данных и систем виртуализации, подробнее познакомиться с особенностями решений «Аэродиска», а также улучшить свои навыки по работе с возражениями, возникающими при выборе между отечественным и зарубежным оборудованием.

Первые занятия стартуют 25-26 марта. Записаться на них можно на сайте и в соцсетях «Аэродиска». В планах компании — представить учебные курсы для технических специалистов по работе с гиперконвергентными системами и системами виртуализации, а именно Aerodisk vAIR и «Аэродиск АИСТ», и проводить обучение на регулярной основе. Пока большинство занятий будет проходить в онлайн-формате, но в будущем компания собирается проводить курсы очно в своём учебном центре.