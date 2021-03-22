Исследование SAP и «Делойта» о повышении уровня цифровой зрелости

SAP и «Делойт» представили результаты совместного исследования, цель которого — оценка цифровой зрелости российских компаний. В опросе приняли участие руководители ведущих организаций банковской сферы, сектора розничной торговли и потребительских товаров, телекоммуникационной отрасли, ТЭК, автомобилестроительной, металлургической и добывающей промышленности, отрасли машиностроения, медицинского и фармацевтического сектора. В первой волне исследования было опрошено более 50 организаций из рейтинга топ-500 крупнейших компаний России.

В ходе исследования эксперты определили текущее состояние, последующие шаги и основные барьеры для трансформации бизнеса участников рассмотренных отраслей экономики. Среди главных выводов исследования можно выделить следующие.

Традиционно отрасли сегмента B2C демонстрируют более высокий уровень цифровой зрелости по сравнению с B2B за счет быстрой адаптации технологий в условиях конкурентного потребительского рынка.

Как и у зарубежных компаний, у российского бизнеса в целом сформировалось понимание своей цифровой стратегии и влияния технологий на ее реализацию.

Сегодня первоочередной задачей для большинства компаний в России является эффективное внедрение цифровых инициатив в процессы взаимодействия с клиентом и операционную деятельность.

Основным барьером на пути к цифровизации является неготовность к изменениям самих компаний и, в частности, их корпоративной культуры.

В исследовании использовалась международная методология оценки «Делойта», направленная на изучение пяти направлений деятельности компаний: стратегические инициативы, применение технологий, операционная деятельность, клиентский опыт и корпоративная культура.

На основе анализа результатов опроса аналитики разработали ряд предложений по каждому из ключевых направлений работы, которые предлагается рассмотреть бизнесу.

Для формирования лучшего понимания клиентов и повышения качества взаимодействия с ними недостаточно использовать классические CRM-системы. Следует применять системы управления клиентским опытом, которые являются решениями более высокого класса и требуют новых компетенций и технологий.

Для повышения эффективности операционной деятельности необходимо внедрять новые технологии, такие как блокчейн, машинное обучение, большие данные и т.д. Именно они могут стать основным драйвером позитивных изменений.

Актуальная проблема организационных барьеров может быть решена за счет внедрения в компаниях роли цифровых амбассадоров, вовлечения в процесс наибольшего количества сотрудников и развития их цифровых компетенций, а также за счет формирования и поддержания культуры постоянного эксперимента и готовности бизнеса к риску.

Кроме того, следует создавать сценарии цифровизации, которые будут вовлекать в этот процесс внешних партнеров организации.

«Высококонкурентная внешняя среда становится для отраслей главным драйвером изменений, именно поэтому банки, телеком, ретейл цифровизируются гораздо быстрее. Им необходимо искать новые подходы к ведению бизнеса, вводить международные практики, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. Существенным барьером на пути трансформации становится внедрение организационных изменений. И здесь мы видим большой потенциал в наращивании цифровых компетенций не только среди ИТ-специалистов. Нужно доносить до сотрудников важность информации как актива, создающего стоимость для компании», — отмечает Алексей Петунин, исполнительный директор SAP CIS.

«Успешное внедрение цифровых инициатив требует значительного изменения корпоративной культуры, что было подтверждено в рамках нашего исследования. Взамен требований по внедрению инициатив по принципу «сверху-вниз» руководству необходимо стимулировать своих сотрудников более активно участвовать в цифровой трансформации. Это может быть достигнуто в том числе за счет предоставления сотрудникам возможности играть более активную роль при генерации идей и обеспечения гибкой рабочей среды, где все могут взаимодействовать в рамках кросс-функциональных команд. В то же время всесторонние программы обучения помогут внедрить новые парадигмы работы, в том числе культуру «права на ошибку», — комментирует Йорг Дорлер, партнер Департамента консалтинга компании «Делойт», СНГ.