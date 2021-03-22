«Инфосистемы джет» будет создавать частные облака на отечественной платформе Mail.ru Cloud Solutions

ИТ-компания «Инфосистемы джет» объявила о расширении своего портфеля предложений для создания частных облаков и будет строить приватные облака на платформе Mail.ru Private Cloud.

В рамках сотрудничества с Mail.ru Cloud Solutions команда «Инфосистемы джет» будет создавать частные облака, проектируя и внедряя платформу Mail.ru Private Cloud, помогая в миграции и администрируя ИТ-решение. Кроме того, специалисты интегратора возьмут на себя техническое сопровождение клиентов на первой и второй линии поддержки. Mail.ru Cloud Solutions будет отвечать за развитие платформы в целом, интеграцию новых компонентов в частное облако и разрешение наиболее сложных вопросов его эксплуатации.

«В 2020 г. число внедрений частных облаков выросло более чем на 20% по сравнению с 2019 г. И по своей практике мы видим, что частное облако становится самой востребованной моделью использования ИТ-инфраструктуры в финансовом секторе, промышленности и ритейле. Крупные компании имеют строгие требования к безопасности, ориентированы на высокий уровень доступности приложений, поэтому они и выбирают частные облака, — отметил Вячеслав Медведев, руководитель направления облачных решений компании «Инфосистемы джет». — Платформа Mail.ru Private Cloud – довольно зрелое отечественное решение по функционалу и надежности. Уже сейчас мы стартуем проект по развертыванию платформы Mail.ru Private Cloud у крупного ритейлера».

Платформа частного облака Mail.ru Private Cloud развивается на базе технологий публичного облака Mail.ru Cloud Solutions. Компоненты платформы протестированы тысячами пользователей публичного облака, а наиболее необходимые инструменты частных облаков доступны «из коробки».

Создание частного облака на отечественной платформе в первую очередь интересно компаниям, которые нацелены на развитие своей ИТ-инфраструктуры. Mail.ru Private Cloud базируется на решениях с открытым кодом, доработанных Mail.ru Cloud Solutions с учетом актуальных требований к облачной инфраструктуре, включая набор продвинутых PaaS-решений. Таким образом, клиентам не нужно оплачивать лицензии сторонних вендоров ПО для виртуализации, что заметно сокращает стоимость владения инфраструктурой. Открытый исходный код в основе платформы позволяет развивать частное облако согласно задачам заказчиков. В состав ИТ-решения входят интегрированные IaaS-, PaaS-сервисы и обширный каталог корпоративных ИТ-приложений. Единая консоль управления упрощает администрирование частного облака.

«За последний год рынок облачных сервисов значительно вырос, а пандемия стала катализатором для пересмотра компаниями стратегий по развитию ИТ-инфраструктуры, — отметил Дмитрий Лазаренко, директор по продукту Mail.ru Cloud Solutions. — Быстрая масштабируемость ресурсов, простота создания вычислительных кластеров, высокая отказоустойчивость, гибкость настроек, в том числе по обеспечению безопасности при снижении стоимости решения — вот те требования, которые предъявляют к платформам для построения частных облаков корпоративные заказчики и продукт Mail.ru Private Cloud им полностью соответствует».