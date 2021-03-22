«АМТ-Груп» и «Системы практической безопасности» протестировали совместимость своих продуктов в области защиты информации

«АМТ-Груп» и «Системы практической безопасности» объявили о завершении тестирования совместного применения аппаратных моделей (АК InfoDiode rack module) и аппаратно-программных комплексов (АПК InfoDiode) InfoDiode с модулями шифрования «Квазар» (МШ «Квазар»). Совместное использование комплексов предоставляет пользователям новые возможности по повышению уровня технологической безопасности и конфиденциальности сетевого периметра или отдельных сегментов сети и позволяет передавать информацию конфиденциального характера за пределы сети организации по неконтролируемым каналам связи, не опасаясь за её утрату, изменение или компрометацию.

Успешное тестирование показывает возможность создания комплексного решения на базе продуктов InfoDiode и СКЗИ «Квазар», которое может применяться на промышленных объектах, в финансовых структурах, корпорациях, телекоммуникационных компаниях, где требуется обеспечить стабильные показатели работы сервисов и сред передачи данных в условиях высокой загрузки инфраструктуры в режиме 24х7, в том числе таких сервисов, как передача данных/файлов, видеонаблюдение и других.

Решения InfoDiode и модули шифрования линейки «Квазар» разработаны специально для применения на объектах сетевой инфраструктуры, имеющих повышенные требования к обеспечению конфиденциальности, целостности и доступности информационных ресурсов. При использовании недоверенной среды передачи данных между доверенными сегментами сети решения InfoDiode отвечают за защиту сети, выступающей в роли источника, от любого проникновения извне за счёт гарантированной однонаправленной передачи на физическом уровне, в то время как СКЗИ «Квазар» обеспечивают конфиденциальность передаваемой информации, используя для этого криптографическое преобразование данных с применением алгоритма шифрования ГОСТ. Благодаря совместному применению комплекса решений InfoDiode и СКЗИ «Квазар» обеспечивается эффективная и комплексная защита с сохранением высокой производительности сети, а также высокая совместимость применяемых средств для решения задач шифрования в условиях однонаправленной передачи данных.

InfoDiode является системой однонаправленной передачи данных, обеспечивающей высочайший уровень изоляции критичных информационных систем, сохраняя при этом нужный уровень их функциональности для взаимодействия со смежными информационными системами. C решениями на базе InfoDiode возможно организовать однонаправленную передачу данных по протоколам FTP, FTPS, SFTP, SMTP, CIFS, обеспечить передачу видеопотока, стриминг рабочих столов АРМ, выполнить передачу логов и служебной информации, в том числе данных со SPAN портов и др.

Модули шифрования «Квазар» сочетают в себе свойства СКЗИ и коммуникационного оборудования, обладающего возможностью работы с DWDM системами. Работа модулей не требует их участия в маршрутизации или коммутации пакетов. Применение решений «Квазар» при защите опорных корпоративных сетей и межсайтовом шифровании существенно облегчает проектирование и внедрение комплексных решений информационной безопасности. Лёгкость конфигурации и полное отсутствие влияния модулей шифрования «Квазар» на сетевую инфраструктуру (работа в транспарентном режиме, отсутствие ip и mac адресов на клиентских и линейных интерфейсах) позволяют ввести систему в эксплуатацию без прерывания сервисов и без оказания влияния на них со стороны СКЗИ в дальнейшем.

«Время, когда единственное решение могло закрыть все вопросы обеспечения информационной безопасности, давно ушло, — говорит технический директор «АМТ-Груп» Владимир Леонов. – Поэтому наша компания ведёт активную работу по налаживанию партнёрских отношений и выпуску совместных решений с разработчиками систем информационной безопасности. Успешное испытание комплексов InfoDiode и МШ «Квазар» является еще одним шагом в этом направлении. Полученное решение позволяет защитить сетевой периметр от атак и обеспечить высочайший уровень конфиденциальности передаваемой информации».

«Применение средств криптографической защиты информации «Квазар» совместно с InfoDiode обеспечивает надёжную защиту высокоскоростных каналов связи объектов КИИ от большинства угроз, а также повышает эффективность инвестиций в инфраструктуру и сервисы за счёт оптимального использования оборудования и минимальных сроков ввода в эксплуатацию средств защиты каналов связи», - прокомментировал Кирилл Маркевич, руководитель направления высокопроизводительных СКЗИ компании «Системы практической безопасности».