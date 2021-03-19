ПО Smart Engines для распознавания банковских карт, баркодов и типовых документов внесено в реестр российского софта

Согласно приказу Минкомсвязи России от 15 марта 2021 года, разработанные научно-исследовательской компанией Smart Engines решения для распознавания банковских карт, баркодов, деловых документов и форм внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Программные продукты Smart Code Engine и Smart Document Engine включены в класс ПО, к которому относятся лингвистическое программное обеспечение и библиотеки подпрограмм (SDK).

Smart Document Engine предназначен для автоматического анализа и распознавания деловых документов на десктопных, серверных и мобильных платформах. Продукт позволяет быстро и надежно распознавать реквизиты первичных, деловых, уставных, бухгалтерских, налоговых, нотариальных, юридических, страховых и банковских документов, а также типовых анкет и форм строгой отчетности.

Smart Code Engine обеспечивает автоматическое сканирование и извлечение данных всех типов банковских карт, линейных и матричных штрихкодов, машиночитаемой зоны (MRZ) паспортно-визовых документов и других кодифицированных объектов на фотографиях, сканах и в видеопотоке в реальном времени.

Решения Smart Engines базируются на передовых разработках исследователей компании в области создания энергоэффективных архитектур нейронных сетей. Их применение в процессе машинного обучения и алгоритмах распознавания позволило достичь высокой скорости и качества автоматического извлечения данных. Smart Document Engine и Smart Code Engine работают автономно и не передают изображения на обработку в сторонние сервисы или третьим лицам для ручного ввода, что позволяет компаниям обеспечить безопасность обработки персональных и чувствительных данных клиентов в своих приложениях и системах.

Инструментарий Smart Document Engine и Smart Code Engine обеспечивает многоплатформенность и позволяет разработчикам встраивать распознавание документов, банковских карт и баркодов в программах написанных для операционных систем: iOS, Android, Sailfish Mobile, МОС «Аврора», Linux, Windows, macOS, ОС Эльбрус, РЕД ОС, Astra Linux, ОС Атликс, ОС Альт Линукс и др. Поддерживаются аппаратные архитектуры «Эльбрус», SPARC, MIPS, ARM и x86.

Включение Smart Document Engine и Smart Code Engine в реестр отечественного ПО подтверждает их соответствие установленным правилам и требованиям российского законодательства. Сегодня эти технологии обеспечивают безопасное автоматическое распознавание данных в мобильных приложениях и серверных решениях компаний МТС, «Тинькофф», Газпромбанк, МКБ, Почта Банк, Росбанк, «Альфастрахование».