Между Россией и Белоруссией реализован трансграничный ЭДО

«Сберкорус» (входит в экосистему «Сбера») и белорусский EDI-провайдер «Современные технологии торговли» впервые обеспечили обмен юридически значимыми электронными документами между компаниями в России и Белоруссии. Доверенной третьей стороной стал системный интегратор «Газинформсервис». Проект был реализован под надзором Федеральной налоговой службы России и Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. В нем приняли участие компании Х5 Retail Group, «Серволюкс», «Белвест ритейл», «Самсунг электроникс рус компани», «Фуд милк», Signify и другие.

Пилотный проект был инициирован Федеральной налоговой службой России с целью настроить защищенный обмен электронными документами на импортные товары, упростить и настроить их обработку в ФНС, а также ускорить бизнес-процессы российских компаний-импортеров. «Сберкорусу» предстояло настроить роуминг для обмена юридически значимыми документами с иностранными компаниями и обеспечить конвертацию документов в формат, читаемый для ФНС. В задачи компании «Газинформсервис» входило подтверждение соответствия документов, подписанных иностранной электронной подписью, требованиям 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Трансграничный электронный документооборот (ЭДО) между российскими и белорусскими компаниями был реализован на базе сервиса «Сфера курьер» от «Сберкоруса». Благодаря сервису участники проекта смогли подписать документы на товары электронной цифровой подписью, а также принять и отправить их в форматах, соответствующих законодательству двух стран: белорусские накладные были сконвертированы в электронный универсальный передаточный документ (УПД) в соответствии с требованиями ФНС.

«Перед нами была поставлена амбициозная задача — первыми на российском рынке обеспечить электронный обмен юридически значимыми документами. Всего за три месяца команде «Сберкоруса» удалось доработать наш флагманский сервис «Сфера курьер», чтобы обеспечить автоматическую конвертацию документов, при этом сохранив их полную юридическую значимость и гарантировав подлинность электронно-цифровой подписи. Мы благодарим Федеральную налоговую службу России и наших клиентов за доверие. Уверены, что успешный запуск трансграничного ЭДО позволит компаниям-участникам проекта существенно ускорить бизнес-процессы, сократить издержки бумажного документооборота, а также расширить возможности импорта и транзита на рынке», — сказал руководитель компании «Сберкорус» Сергей Машурин.

«Благодаря участию в пилотном проекте «Сберкоруса» мы приобрели неоценимый опыт, который позволит нам существенно оптимизировать внутренние бизнес-процессы. За время тестирования мы проанализировали и передали более 25 товарных накладных с подтвержденной юридической значимостью. Дальнейшее расширение списка документов, доступных к передаче через границу в электронном виде, обеспечит большой толчок для повышения эффективности этого процесса», — сказал директор по развитию отношений с органами государственной власти компании Х5 Retail Group Станислав Богданов.

«Массовый переход на дистанционную работу на фоне пандемии открыл бизнесу колоссальный потенциал электронного обмена документами и данными, — отметил аналитик поставок компании Signify в России Василий Степанов. — Участие в пилотном проекте «Сберкоруса» по трансграничному ЭДО стало для нас важным этапом стратегии цифровизации. Как известно, самая длинная дорога начинается с малого шага. Мы рады, что он оказался успешным для всех участников проекта».

«Сберкорус» планирует дальнейшее развитие и масштабирование проекта для повышения эффективности работы участников российского рынка импорта-экспорта товаров.