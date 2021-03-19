Accenture вывела на российский рынок решение по автоматизации HR-служб

Accenture в России разработала коробочную версию системы SAP SuccessFactors (SAP SF) для российского рынка. Решение является локализацией глобального продукта Accenture MyConcerto. Оно было создано на базе опыта многочисленных внедрений SAP SF для крупных международных компаний.

Коробочное решение включает модули системы для постановки целей и оценки персонала (Performance & Goals), развития персонала и управления преемственностью (Succession & Development), а также решение для подбора персонала (Recruiting).

Помимо преднастроенной системы, в коробочное решение входит полная документация, от описания типовых процессов и шаблонов для сбора требований до тестовых сценариев и инструкций пользователя. Также Accenture использует собственную апробированную методику для внедрения облачных решений. Такой комплексный подход позволяет в минимальные сроки автоматизировать работу HR-служб в компании.

В части подбора персонала решение позволяет вести единую базу кандидатов и планировать интервью с ними, создавать уникальные воронки под конкретные вакансии, согласовывать заявки на подбор и делать предложения о работе, а также вести коммуникацию в разных каналах. Для руководителей реализована возможность отслеживать статусы вакансий и получать быстрый доступ к аналитике и отчетности.

«Accenture в России обладает большим опытом автоматизации управления персоналом. Благодаря локализации коробочного решения наши клиенты получат доступ к лучшим практикам по управлению талантами. Базовая версия «коробки» может быть развернута за 1-2 месяца, в зависимости от объема загружаемых данных и готовности компании к быстрому переходу на новое решение», - отметил Александр Аверкиев, руководитель практики SAP HCM&SF компании Accenture в России.

По его словам, используя решение, компании могут сделать удобной систему постановки целей, «каскадировать» их от стратегических – для компании, до индивидуальных - для сотрудника, сделать понятной и прозрачной проведение оценок и аттестаций.

Использование единого информационного пространства позволяет повысить эффективность взаимодействия между отделами, сотрудниками и их руководителями, а также решать комплексные задачи по карьерному развитию персонала и формировать базу талантов.