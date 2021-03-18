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Видеоконференция VideoMost внедрена в Управлении ветеринарии Брянской области

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

SPIRIT, разработчик программного сервера видеоконференций VideoMost, объявила о том, что Управление ветеринарии Брянской области использует видеоконференции для ежедневной работы.

Управление ветеринарии Брянской области (Управление) является органом исполнительной власти Брянской области. Подведомственными госветучреждениями являются 30 городских, районных, областных ветеринарных станций и лабораторий. Управление взаимодействует с Правительством Брянской области, Министерством сельского хозяйства России, Россельхознадзором и другими государственными организациями и ведомствами.

Для совещаний с подведомственными организациями, проведения публичных слушаний, заседаний конкурсных комиссий и любых других внутриведомственных и межведомственных коммуникаций в Управлении ветеринарии могут использоваться видеоконференции VideoMost и инструменты для совместной работы. В частности, в формате видеоконференций проводятся публичные слушания с обсуждением результатов деятельности и представлением итоговых докладов, о чем Управление уведомляет на своем веб-сайте. Во время проведения публичных обсуждений все заинтересованные лица, участвующие в ВКС, могут задавать задать интересующие их вопросы непосредственно в ходе мероприятия. Для участия в подобных слушаниях любому пользователю достаточно перейти по ссылке-приглашению и присоединиться к видеоконференции с ПК или мобильного устройства. Предварительной регистрации не требуется.

VideoMost может использоваться как облачный сервис видеоконференций и платформа для совместной работы, а также устанавливаться в инфраструктуре организации как собственный сервер для безопасной удаленной работы всех сотрудников из разных локаций и разных сетей, а также для организации автономной работы в закрытых сетях.

Новый релиз сервера VideoMost 8.0 – это первый полный российский продукт для унифицированных коммуникаций (UC), в котором корпоративные видеоконференции глубоко интегрированы с мессенджером (TeamSpirit IM, клоном WhatsApp). Другие российские продукты реализуют функционал либо ВКС, либо мессенджера отдельно. Другие мессенджеры не совместимы с офисными аппаратными и программными коммуникационными системами, а VideoMost обеспечивает такую совместимость, на основе поддержки практически всех популярных мировых стандартов связи и открытых протоколов.

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